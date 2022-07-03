Google мог предоставлять подсанкционной прокремлевской компании данные пользователей из Украины — ProPublica

3 июля, 16:34
Google мог предоставлять подсанкционной прокремлевской компании данные с устройств украинцев (Фото:REUTERS / Dado Ruvic)

Google мог предоставлять подсанкционной прокремлевской компании данные с устройств украинцев (Фото:REUTERS / Dado Ruvic)

Интернет-гигант Google предоставлял российской рекламной компании RuTarget, принадлежащей российскому Сбербанку и попавшей под западные санкции, уникальные идентификаторы мобильных телефонов, IP-адреса, информацию о местонахождении и информацию об интересах пользователей и онлайн-активности. Об этом говорится в расследовании издания Propublica.

Как пишет издание, на следующий день после начала полномасштабного вторжения России в Украину (24 февраля) председатель Комитета по разведке Сената США Марк Уорнер направил Google письмо с предупреждением о том, чтобы она была готова к «эксплуатации вашей платформы Россией и связанными с Россией организациями». Он призвал компанию проверить свою рекламу на соблюдение бизнесом экономических санкций.

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Однако недавно, 23 июня, согласно новому отчету, предоставленному ProPublica, Google делился потенциально конфиденциальными данными пользователей с попавшей под санкции российской adtech-компанией. Речь идет о компании RuTarget, занимающейся покупкой цифровой рекламы и принадлежащей российскому государственному Сбербанку, против которого введены западные санкции.

Согласно исследованию компании по анализу цифровой рекламы Adalytics, Google позволил RuTarget получать доступ и хранить данные о пользователях, просматривающих вебсайты и программы в Украине и других частях света.

Это означает, что Google мог передать такую важную информацию, как уникальные идентификаторы мобильных телефонов (IMEI), IP-адреса, информацию о местонахождении и информацию об интересах пользователей и онлайн-активности. Эти данные, отмечают эксперты, могут использоваться российскими военными и разведывательными службами для отслеживания людей или определения интересующих их мест.

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Adalytics обнаружила около 700 примеров получения RuTarget данных пользователей от Google после того, как 24 февраля компания была добавлена в список санкционных организаций Министерства финансов США. Как отмечает издание, санкции означают, что физические и юридические лица, зарегистрированные в США, не должны вести дела с RuTarget или Сбербанком.

Однако, обмен данными между Google и RuTarget прекратился лишь через четыре месяца, 23 июня, в день, когда журналисты ProPublica связались с Google по поводу этой деятельности.

Как пишет издание, еще год назад группа Сенаторов США направила Google и другим крупным adtech-компаниям письмо, предупреждая о последствиях для национальной безопасности, которые имеют данные, передаваемые в рамках процесса покупки цифровой рекламы.

Они указали, что эти пользовательские данные "будут золотой жилой для иностранных спецслужб, которые могут использовать их для информирования и усиления хакерских действий, шантажа и кампаний влияния".

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Представитель Google Майкл Асиман сказал, что компания заблокировала использование своих рекламных продуктов для RuTarget в марте, и что с тех пор RuTarget не покупал рекламу непосредственно через Google. В то же время он признал, что российская компания все еще получала данные о пользователях и покупке рекламы у Google, прежде чем там получили уведомления от ProPublica и Adalytics.

Асиман сказал, что Google приняли соответствующие меры, чтобы заблокировать RuTarget прямое использование рекламных продуктов Google. По его словам, их действия включают не только препятствование дальнейшему доступу RuTarget к данным пользователей, но и возможность покупать рекламу через третьи стороны в России, которые могут не подпадать под санкции. Он отказался сообщить, закупала ли RuTarget рекламу через системы Google с помощью таких третьих сторон, и не стал комментировать, передавались ли RuTarget данные об украинцах.

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Руководитель Adalytics и автор отчета с расследования Кшиштоф Франашек сказал, что способность RuTarget получать доступ и хранить пользовательские данные от Google может открыть двери для серьезных потенциальных злоупотреблений.

«Насколько мы знаем, они берут эти данные и объединяют их с другими источниками данных, которые они взяли неизвестно откуда. Если среди других партнеров RuTarget по работе с данными есть российское правительство, разведка или киберпреступники, существует огромная опасность», – считает аналитик.

Сенатор Уорнер в комментарии ProPublica назвал неспособность Google разорвать свои отношения с RuTarget тревожной новостью.

«Все компании обязаны гарантировать, что они не помогают финансировать или даже нечаянно поддерживать вторжение Владимира Путина в Украину. Услышать о том, что американская компания, возможно, делится данными пользователей с российской компанией, принадлежащей находящемуся под санкциями государственному банку, вызывает невероятную тревогу и откровенное разочарование. Я призываю все компании проверить свои бизнес-операции, чтобы убедиться, что они никак не поддерживают войну Путина», — сказал сенатор.

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Первоначальная неспособность Google полностью применить санкции по RuTarget подчеркивает, как деньги и данные могут проходить через нее под незначительным наблюдением или подотчетностью. Апрельский отчет Adalytics показал, что Google продолжал размещать рекламу на российских вебсайтах, годами находившихся в списке санкций Министерства финансов. В июне ProPublica сообщила, что Google помог разместить более 100 миллионов рекламных объявлений об оружии и заработал на этом, несмотря на твердую публичную позицию компании против такой рекламы.

Входящий в Комитет Сената по разведке сенатор Рон Вайден раскритиковал Google за неспособность в прошлом году предоставить ему и его коллегам список иностранных компаний, с которыми он делится рекламными данными.

"Google отказался раскрыть [сенаторам], предоставляет ли его рекламная сеть данные американцев иностранным компаниям в России, Китае и других странах с высоким риском", - сказал он в комментарии ProPublica, призвав Конгресс принять предложенный им законопроект о защите данных американцев от иностранного наблюдения, который заставит Google и другие сети гарантировать, что недружественные иностранные правительства не будут иметь неограниченный доступ к конфиденциальной информации американцев.

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Теги:   Россия Google Украинцы Данные пользователей Война России против Украины

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