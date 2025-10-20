Глобальный сбой Amazon парализовал работу популярных онлайн-сервисов: что произошло и кого задело

В ночь на 20 октября Amazon Web Services (AWS), один из крупнейших облачных провайдеров в мире, потерпел масштабный сбой, который вызвал перебои в работе десятков популярных онлайн-сервисов.

Среди пострадавших — Snapchat, Fortnite, Alexa, Signal, Canva, Perplexity, Airtable, McDonald’s App и другие платформы, использующие инфраструктуру AWS для обработки данных и обеспечения доступа к своим услугам.

Первые сообщения о проблемах появились около 3:11 утра по восточному времени, когда AWS обновил свой статус-дашборд, отметив «увеличение количества ошибок и задержек» в регионе US-EAST-1. Хотя именно этот регион был указан как основной источник проблем, пользователи из других частей мира также сообщали о перебоях. Компания заявила, что активно работает над решением ситуации и поиском ее первопричины, обещая обновления каждые 45 минут.

Сбой оказался настолько масштабным, что задел не только развлекательные сервисы, например Fortnite или Snapchat, но и критические инструменты для работы и коммуникации. Например, пользователи Alexa сообщали, что голосовой ассистент не реагирует на запросы, а предварительно настроенные функции, например будильники, не срабатывают. CEO Perplexity Арвинд Сринивас подтвердил в соцсетях, что их сервис «лежит» именно из-за проблем на стороне AWS.

Среди других пострадавших — Canva, платформа для графического дизайна, Airtable, инструмент для управления данными, а также приложение McDonald’s, используемое для заказов и лояльности. Все эти сервисы полагаются на облачную инфраструктуру AWS, которая обеспечивает их доступность, масштабируемость и быстродействие.

На момент публикации статьи компания Amazon не предоставила точного объяснения причин сбоя. Известно лишь, что инженеры AWS работают над устранением проблемы, а пользователям рекомендовано следить за обновлениями на официальном статус-портале. Подобные инциденты уже случались ранее, в частности в 2021 году, когда сбой AWS привел к остановке работы Netflix, Disney+, Ring и других сервисов.

Этот случай еще раз подчеркивает, насколько критичной является роль облачных провайдеров в современном цифровом мире. Когда одна платформа выходит из строя, это может вызвать эффект домино, который затрагивает миллионы пользователей и бизнесов по всему миру. Учитывая растущую зависимость от облачных технологий, вопросы резервного доступа, распределенных систем и многоуровневой инфраструктуры становятся все более актуальными.

Ситуация продолжает развиваться, и ожидается, что в ближайшее время AWS предоставит больше деталей о причинах сбоя и мерах, которые будут приняты для предотвращения подобных инцидентов в будущем.