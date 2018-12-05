Дождались. Qualcomm представила флагманский процессор Snapdragon 855

Компания Qualcomm на ежегодном Snapdragon Summit на Гавайях представила флагманский процессор, который, вопреки ожиданиям, получил название Snapdragon 855.

Новый чип должен появиться в большинстве флагманских смартфонов 2019 года, сообщает The Verge.

Анонс был ожидаемым: Qualcomm запустила предыдущий флагманский чип, Snapdragon 845, на той же конференции почти ровно год назад. Но новый 855 - это не просто еще один процессор. Это чип, который почти наверняка появится на первой волне телефонов 5G. Qualcomm заявила, что эта новая платформа будет поддерживать скорость загрузки "multi-gigabit" в сетях 5G.

Snapdragon Technology Summit в этом году также является одним из последних важных этапов перед запуском быстродействующих сетей сотовых сетей 5G в США, и как AT & T, так и Verizon находятся на конференции с реальными 5G устройствами. Их будут тестировать в отеле Grand Wailea в Мауи. Большинство предыдущих демонстраций 5G проходили за закрытыми дверями.

На этой неделе Verizon и AT & T продемонстрируют рабочие телефоны 5G на чипах Qualcomm с существующим модемом X50 LTE и, вероятно, новым чипом Snapdragon 855.

Ранее Qualcomm подтвердила, что новый процессор построен на 7-нм техпроцессе. Меньшие схемы обычно означают повышение эффективности, что может означать большую производительность, время автономной работы или и то, и другое.

Вице-президент Qualcomm Алекс Катузян заявил, что чип будет обеспечивать "в три раза больше производительности искусственного интеллекта по сравнению с мобильной платформой предыдущего поколения".

В кратком описании платформы перечислены: встроенный модем 5G (он же Snapdragon X50), оптимизация Snapdragon Elite Gaming, интегрированный блок нейронных вычислений (NPU). Snapdragon 855 имеет аппаратную поддержку ультразвукового сканера в экране. Процессор также, по-видимому, предлагает улучшенные игровые возможности, но представители Qualcomm не вдавались в подробности.