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Дождались. Qualcomm представила флагманский процессор Snapdragon 855
IT-индустрия

Сегодня, 09:02

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Дождались. Qualcomm представила флагманский процессор Snapdragon 855

Qualcomm показала новый процессор

Скриншот

Компания Qualcomm на ежегодном Snapdragon Summit на Гавайях представила флагманский процессор, который, вопреки ожиданиям, получил название Snapdragon 855.

Новый чип должен появиться в большинстве флагманских смартфонов 2019 года, сообщает The Verge

Анонс был ожидаемым: Qualcomm запустила предыдущий флагманский чип, Snapdragon 845, на той же конференции почти ровно год назад. Но новый 855 - это не просто еще один процессор. Это чип, который почти наверняка появится на первой волне телефонов 5G. Qualcomm заявила, что эта новая платформа будет поддерживать скорость загрузки "multi-gigabit" в сетях 5G.

Snapdragon Technology Summit в этом году также является одним из последних важных этапов перед запуском быстродействующих сетей сотовых сетей 5G в США, и как AT & T, так и Verizon находятся на конференции с реальными 5G устройствами. Их будут тестировать в отеле Grand Wailea в Мауи. Большинство предыдущих демонстраций 5G проходили за закрытыми дверями.

На этой неделе Verizon и AT & T продемонстрируют рабочие телефоны 5G на чипах Qualcomm с существующим модемом X50 LTE и, вероятно, новым чипом Snapdragon 855.

Ранее Qualcomm подтвердила, что новый процессор построен на 7-нм техпроцессе. Меньшие схемы обычно означают повышение эффективности, что может означать большую производительность, время автономной работы или и то, и другое.

Вице-президент Qualcomm Алекс Катузян заявил, что чип будет обеспечивать "в три раза больше производительности искусственного интеллекта по сравнению с мобильной платформой предыдущего поколения".

В кратком описании платформы перечислены: встроенный модем 5G (он же Snapdragon X50), оптимизация Snapdragon Elite Gaming, интегрированный блок нейронных вычислений (NPU). Snapdragon 855 имеет аппаратную поддержку ультразвукового сканера в экране. Процессор также, по-видимому, предлагает улучшенные игровые возможности, но представители Qualcomm не вдавались в подробности.

Теги:   Qualcomm Snapdragon Процессор

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