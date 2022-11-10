Data science: что важно знать о перспективной профессии в сфере технологий 10 ноября, 13:21 Новости компаний Data science

Мир быстро трансформируется, а с ним меняются и актуальные профессии. Что же выбрать, чтобы это было долго во времени, имело важную цель, приносило высокую прибыль и гарантировало развитие?

Data Scientist является одной из популярнейших, высокооплачиваемых и перспективных профессий будущего. Если коротко — это работа с большими объемами данных. Если конкретнее — отрасль объединяет статистические методы обработки, интеллектуальный анализ и применение искусственного интеллекта для анализа больших данных, временных рядов и текстовой информации.

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Основная цель data science — подтверждение гипотез, нахождение закономерностей и прогнозирование будущих результатов с целью систематизации и структуризации бизнес-процессов.

Чем же на самом деле занимается специалист Data Scientist?

Сбором данных — поиском источников и способов получения информации, а также самим процессом сбора.

Проверкой и анализом — выявлением аномалий, изучением данных, построением предположений и выводов.

Визуализацией — построением графиков и диаграмм с исследованиями.

Формированием результатов — построением стратегии на основе анализируемых данных.

Чтобы четко понимать цель действий, выполняемых специалистом data scientist, нужно постоянно задавать вопросы: «Почему?», «В чем причина?», «Как это связано?»

В какой сфере может работать Data Scientist?

На самом деле анализ данных пользуется спросом во многих отраслях и сферах деятельности:

Финансовая сфера — для оценки платежеспособности клиентов и разработки алгоритмов автоматического одобрения кредитов.

E-commerce — для изучения популярных категорий товаров, создания автоматических подборок и прогнозирования спроса на новые продукты.

Логистика — для планирования оптимального маршрута перевозок с учетом различных факторов.

Медицина и наука — для создания алгоритмов автоматической диагностики заболеваний.

Социология — для автоматической обработки собранных данных, составления прогнозов погоды и изменений климата, а также во многих других областях науки.

Производство — для оптимизации производственных процессов и прогнозирования вероятностей возникновения сбоев или дефектов продукции.

Сельское хозяйство — для прогнозирования динамики цен, анализа урожайности и т. д.

Анализ данных повсюду. Это не только структурирует работу многих отраслей, но и значительно улучшает работу бизнеса.

Как овладеть профессией?

Чтобы овладеть профессией с нуля, нужны базовые знания высшей математики и языка программирования Python. Несмотря на это, у человека с гуманитарным образованием также есть возможность кардинально изменить жизнь и профессию, главный критерий — это желание развития. Лучший вариант — выбрать для себя основательную учебу.

Big Data Lab от Vodafone — это комплексный полугодовой курс, охватывающий изучение фундаментальных математических дисциплин, доменную экспертизу и практическую работу с реальными большими данными Vodafone.

Этот курс 100% для вас, если:

вы работаете в IT-сфере или с данными;

имеете математическое образование или сейчас учитесь по техническим специальностям;

интересуетесь технологиями и готовы изменить свою карьеру в направлении стремительной перспективной профессии будущего!

С Big Data Lab вы получите:

Знания от преподавателей практиков мирового уровня.

Навыки инженерии программного обеспечения и построения инфраструктуры для сбора, хранения и обработки данных.

Практику на основе реальных обширных данных. Индивидуальный подход к обучению каждой группе.

Возможность совмещать с работой.

Большой финальный проект на реальных данных Vodafone.

22 ноября 2022 года стартует подготовительный курс для желающих овладеть материалом, не имея технического бэкграунда.

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