Data science: что важно знать о перспективной профессии в сфере технологий

10 ноября, 13:21
Новости компаний
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Data science

Data science

Мир быстро трансформируется, а с ним меняются и актуальные профессии. Что же выбрать, чтобы это было долго во времени, имело важную цель, приносило высокую прибыль и гарантировало развитие?

Data Scientist является одной из популярнейших, высокооплачиваемых и перспективных профессий будущего. Если коротко — это работа с большими объемами данных. Если конкретнее — отрасль объединяет статистические методы обработки, интеллектуальный анализ и применение искусственного интеллекта для анализа больших данных, временных рядов и текстовой информации.

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Основная цель data science — подтверждение гипотез, нахождение закономерностей и прогнозирование будущих результатов с целью систематизации и структуризации бизнес-процессов.

Чем же на самом деле занимается специалист Data Scientist?

  • Сбором данных — поиском источников и способов получения информации, а также самим процессом сбора.
  • Проверкой и анализом — выявлением аномалий, изучением данных, построением предположений и выводов.
  • Визуализацией — построением графиков и диаграмм с исследованиями.
  • Формированием результатов — построением стратегии на основе анализируемых данных.

Чтобы четко понимать цель действий, выполняемых специалистом data scientist, нужно постоянно задавать вопросы: «Почему?», «В чем причина?», «Как это связано?»

В какой сфере может работать Data Scientist?

На самом деле анализ данных пользуется спросом во многих отраслях и сферах деятельности:

  • Финансовая сфера — для оценки платежеспособности клиентов и разработки алгоритмов автоматического одобрения кредитов.
  • E-commerce — для изучения популярных категорий товаров, создания автоматических подборок и прогнозирования спроса на новые продукты.
  • Логистика — для планирования оптимального маршрута перевозок с учетом различных факторов.
  • Медицина и наука — для создания алгоритмов автоматической диагностики заболеваний.
  • Социология — для автоматической обработки собранных данных, составления прогнозов погоды и изменений климата, а также во многих других областях науки.
  • Производство — для оптимизации производственных процессов и прогнозирования вероятностей возникновения сбоев или дефектов продукции.
  • Сельское хозяйство — для прогнозирования динамики цен, анализа урожайности и т. д.

Анализ данных повсюду. Это не только структурирует работу многих отраслей, но и значительно улучшает работу бизнеса.

Как овладеть профессией?

Чтобы овладеть профессией с нуля, нужны базовые знания высшей математики и языка программирования Python. Несмотря на это, у человека с гуманитарным образованием также есть возможность кардинально изменить жизнь и профессию, главный критерий — это желание развития. Лучший вариант — выбрать для себя основательную учебу.

Big Data Lab от Vodafone — это комплексный полугодовой курс, охватывающий изучение фундаментальных математических дисциплин, доменную экспертизу и практическую работу с реальными большими данными Vodafone.

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Этот курс 100% для вас, если:

  • вы работаете в IT-сфере или с данными;
  • имеете математическое образование или сейчас учитесь по техническим специальностям;
  • интересуетесь технологиями и готовы изменить свою карьеру в направлении стремительной перспективной профессии будущего!

С Big Data Lab вы получите:

  • Знания от преподавателей практиков мирового уровня.
  • Навыки инженерии программного обеспечения и построения инфраструктуры для сбора, хранения и обработки данных.
  • Практику на основе реальных обширных данных. Индивидуальный подход к обучению каждой группе.
  • Возможность совмещать с работой.
  • Большой финальный проект на реальных данных Vodafone.

22 ноября 2022 года стартует подготовительный курс для желающих овладеть материалом, не имея технического бэкграунда.

17 января 2023 года старт основного курса.

Подробная информация.

Зарегистрироваться на курс.

Успей занять свое место и овладеть перспективной digital профессий!

Теги:   Зарплата IT Vodafone Обучение во время войны

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