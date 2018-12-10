Без цензуры. Илон Маск уверяет, что никто не вычитывает его Twitter

Основатель Tesla опроверг сообщения о том, что его записи в блоге перед публикацией проверяет Комиссия по ценным бумагам и биржам.

По словам Маска, никто не читает его твиты до того, как он "нажмет кнопку отправить", пишет The Verge.

Проблемы у Маска начались в августе этого года, когда генеральный директор Tesla объявил в Твиттере, что он хотел сделать свою компанию по производству электромобилей частной и что он "получил финансирование" из суверенного фонда благосостояния Саудовской Аравии.

Объявление вызвало резкий рост курса акций Tesla. Когда стало ясно, что Маск не заключил сделку, комиссия SEC ускорило расследование и быстро подало иск о мошенничестве с ценными бумагами против Маска через твиты.

Два дня спустя Маск достиг соглашения с агентством, которое потребовало от него уплаты штрафа в размере 20 миллионов долларов, отставки с поста председателя Tesla, назначения двух новых независимых директоров в совет директоров и установления контроля за его публичными сообщениями о компании, включая его твиты.

"Я не уважаю ни саму комиссию SEC, ни ее решения. Я однозначно против этого. Но поскольку уважаю судебную систему США – подчиняюсь решению суда", - сказал Маск в интервью.

Как заявил сам Илон – "Первая поправка все же гарантирует мне свободу слова".

В то же время, в заявлении, опубликованном вскоре после интервью Маска, представитель Tesla заявил, что компания может "подтвердить соблюдение соглашения. Это включает в себя наличие политики (которая технически должна быть введена в действие до 28 декабря), которая требует предварительного одобрения любых сообщений, которые могут содержать существенную информацию".

Таким образом, есть вероятность, что твиты Маска все же читают перед публикацией.