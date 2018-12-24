Бери и делай! Топ-13 украинских стартапов 2018 года

Блокчейн, искусственный интеллект, платежные системы для киберспорта и стриминговые платформы. Это - далеко не полный список сфер, в которых преуспели украинские компании на мировом рынке. В связи с этим, НВ составило топ-13 отечественных стартапов 2018-го.

В предвкушении Нового года, НВ уже начинает потихоньку провожать старый и подводит итоги уходящего 2018-го. На днях мы писали о лучших автомобилях за последние 12 месяцев, о самых громких скандалах и обманах в техносфере в 2018-м, устращающих археологических открытиях и новых трендах на рынке смартфонов.

Теперь пора вспомнить о тех, благодаря кому название нашей страны чаще появляется в информационном поле. Как правило, если бизнес из Украины становится успешным - он покидает Украину и приживается в более развитых странах. Но, именно такие примеры вдохновляют многих наших соотечественников, которые также хотят покорить мир своими идеями.

В связи с этим, НВ составило топ-13 отечественных стартапов 2018 года.

GitLab



Сервис для разработки IT-проектов был создан в 2011-м и его сооснователем является харьковчанин Дмитрий Запорожец. За несколько лет, компания привлекла миллионы долларов инвестиций, разделилась на два предприятия, приобрела конкурирующий сервис и открыла офисы в Калифорнии и в Нидерландах.

Как рассказал НВ СЕО и управляющий партнер первого инновационного парка в Украине UNIT.City Макс Яковер, только в 2018-м GitLab получили $120 млн инвестиций, и эта компания является первым украинским “единорогом” (предприниматель Эйлин Ли предложила называть единорогами те стартапы, капитализация которых превысила $1 млрд за пять лет).

В интервью изданию AIN пару месяцев назад, Дмитрий Запорожец заявил, что сейчас GitLab имеет более 350 сотрудников в 45 странах, а в ближайшие годы компания планирует увеличить штат вдвое и продавать свои акции на бирже.

People.ai

Еще один стартап с украинскими корнями, который работает в b2b-сегменте. На сайте компании указано, что они помогают их клиентам в продажах, маркетинге и “открытии возможностей любого дохода от каждого потребителя”.

"People.ai привлек $30 млн от легендарных Andreessen Horowitz и Y Combinator. А еще стартап попал в десятку компаний с лучшей корпоративной культурой в США", - говорит Макс Яковер.

Основатель компании Олег Рогинский рассказал изданию Tech Crunch, что он тоже хотел бы сделать свою компанию публичной, но для этого они сперва должны укрепиться, как компания, которая предоставляет решения на основе искусственного интеллекта (ИИ) для предприятий.

Штаб-квартира People.ai находится в Сан-Франциско, а сама компания занимается мониторингом связи между продавцами и потребителями за счет ИИ и машинного обучения.

Bitfury



Да, оказывается украинцы приложили свою руку и к становлению криптовалют. Валерий Небесный вместе со своим тезкой из Латвии Валерием Вавиловым основали компанию Bitfury на заре существования биткоин.

Партнеры вовремя осознали прогрессивность цифровых денег и решили продавать оборудование для майнинга криптовалют. Сначала они перепродавали ASIC-процессоры, которые необходимы конкретно для майнинга биткоин, а позже сами начали производство аппаратуры.

В 2018-м Bitfury получила самый большой инвестиционный вклад - $80 млн, и сегодня офисы компании находятся в Сан-Франциско, Вашингтоне, Гонконге, Лондоне и Амстердаме. Руководитель UNIT.City говорит, что компанию уже называют блокчейн-единорогом.

Neuromation



Стартап основали киевлянин Максим Прасолов и его партнер Константин Гольцев в 2016-м.

Как уже писало НВ, с помощью технологии блокчейн, предприниматели создали маркетплейс для построения искусственных нейронных сетей. А именно - инструмент для создания ИИ, который используется не только в анимации, но и в медицине, розничной торговле, биотехнологиях.

В начале 2018-го, Neuromation собрал $72,5 млн. Помимо главного офиса в Таллине, компания имеет свои подразделы в Киеве и Сан-Франциско.

YayPay



Сооснователь YayPay Евгений Выборов пришел в стартап через год после его создания Энтони Венусом.

Сейчас компания развивает финансовые технологии. Согласно Tech Crunch, YayPay - это отличный сервис для обработки неоплаченных счетов, поскольку он анализирует анализирует предыдущие счета и прогнозирует, когда вы должны получить деньги, в зависимости от клиента и характера счета.

В уходящем году, компания получила $8,4 млн инвестиций и увеличила количество своих клиентов в пять раз - до 480 компаний.

DreamTeam



Киберспортсмен и руководитель известной киберспортивной команды Natus Vincere (NaVi) Александр Кохановский основал DreamTeam в ноябре 2017-го.

Стартап начал развивать довольно популярное направление - стриминговые платформы, которые позволяют клиентам использовать компьютерные мощности удаленно и транслировать им видеоигры.

Компания буквально взлетела и привлекла на ранней “посевной” стадии инвестиций невероятные $5 млн. Сейчас на их сайте можно заказать стриминг СS:GO и League of Legends, а в скором времени планируется выход Dota 2, Overwatch и Fortnite.

YouTeam



Основанный в 2014-м, полностью украинский стартап со Львова также попал под крыло калифорнийского венчурного фонда Y Combinator.

Стандартное соглашение с Y Combinator для отобранных стартапов составляет $120 тыс. за 7% участия в компании. В случае с YouTeam, как рассказывал НВ ее соучредитель и CEO Антон Мищенко, сотрудничество будет "на несколько лучших условиях".

По его словам, Y Combinator признал - львовский стартап работает на большом и перспективном рынке. Кроме того, он занимается решением актуальных проблем и имеет перспективную команду. "Для нас это огромная возможность оказаться среди когорты лучших early-stage стартапов", - отметил Мищенко.

Команда позиционирует себя, как “маркетплейс для аренды программистов” и сейчас имеет офисы во Львове и Лондоне.

Restream



Андрей Суржинский и Александр Худа основали Restream в 2014-м. Компания предлагает стриминговые услуги для трансляции вашего контента более чем на 30 платформ одновременно.

Мультистриминговый стартап привлек около $4,5 млн для разработки программного обеспечения для машинного обучения. Это нужно для того, чтобы анализировать поведение пользователей и предотвратить технические помехи.

Штаб-квартира команды расположена в городе Остин (Техас), а еще один офис находится Киеве.

Preply

Подобно онлайн-курсам Prometheus, этот стартап-образовательная платформа предлагает пользователям онлайн-репетиторов со всего мира для изучения языков и различных учебных предметов.

Компания была основана в 2012-м и сначала предлагала свой сервис для Украины и стран СНГ. Теперь, штаб-квартира Preply находится в Бостоне и в 2019-м планирует открыть свой офис в Барселоне.

По словам Макса Яковера, сейчас у стартапа более 10 тыс. репетиторов, которые преподают 40 языков для 100 тыс. пользователей из 160 стран.

Ugears



Более экзотический продукт предлагает компания украинца Геннадия Шестака, - стартап производит 3D-пазлы из дерева.

Деревянные устройства для настольных игр вмещают холдер и бокс для игральных карт (первый рассчитан на 500 штук, второй - на 120), модульная башня для кидания кубиков (dice tower), а также деревянная книжка-чехол для правил игры. Цены варьируются от $23 за отдельное устройство до $116 за набор из всех пяти изделий.

В 2018-м две успешные кампании по сбору денег принесли Ugears $460 тыс., а также продукция компании появилась на полках фирменных магазинов Disney.

Lametric

Умные часы LaMetric Time принадлежат львовскому стартапу Smart Atom. Устройство может показывать не только время, но и данные о погоде, новости, уведомления соцсетей и почты. В смарт-часах также предусмотрены функции таймера, секундомера, будильника и другие.

Проект собрал $370 тыс. на Kickstarter в 2014-м и начал поставлять свои устройства в различные страны Европы, Северной Америки и Азии.

Средняя цена часов - $200. В Украине их можно купить за 5 тыс. грн.

Kwambio

На этот раз одесский стартап, который еще в 2016-м открыл в Украине фабрику 3D-печати керамических изделий.

Kwambio прошел в производственный акселератор Stanley+Techstars летом 2018-го. Украинской компанией также заинтересовались такие гиганты, как Tesla, Sony, Lockheed Martin и NASA.

Кроме этого, Kwambio предлагает уникальное программное обеспечение, которое позволяет инженерам и дизайнерам со всего мира напрямую связываться с владельцами 3D-принтеров и производить свои 3D-модели.

Штаб-квартира компании расположена в Нью-Йорке, а также она имеет офисы в Лондоне и Одессе.

Grammarly

Пожалуй, один из самых успешных и известных украинских стартапов. Конечно, сейчас компанию уже вряд ли можно назвать молодой, ведь она была основана в 2009-м и теперь является популярным образовательным сервисом в мире.

Приложением по проверке грамматики и правописания текстов на английском языке ежедневно пользуются десятки миллионов людей по всему миру. Компания продает платную подписку на свои услуги для университетов, больших компаний и частных лиц, что значительно упрощает ведение деловой переписки.

В 2017-м Grammarly привлекли $110 млн инвестиций, и сейчас компания занимает 495 место в рейтинге самых популярных сайтов Alexa в мире, и 242 место - в США.