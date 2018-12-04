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Apple назвала самые популярные приложения для iPhone за 2018 год
Компания Apple определила бесплатные приложения, которые чаще всего скачивали в 2018 году.
На первом месте оказалось фирменное приложение Youtube, пишет Mashable.
Хотя в этом списке мало сюрпризов, примечательно, что YouTube обогнал Instagram и Snapchat. Хотя это и не новое приложение, YouTube становится все более популярным в социальных сетях. Ранее в этом году опрос Pew показал, что YouTube является самым популярным приложением среди подростков.
Теперь YouTube может добавить в свой список достижений титул "самое популярное iPhone-приложение года". В прошлом году YouTube занял третье место, а лидерами были Bitmoji и Snapchat.
В этом году Snapchat опустился на третье место, а Bitmoji упал до шестого, в свою очередь, Instagram поднялся до второго места. На четвертом и пятом местах расположились приложения от Facebook - Messenger, а за ним и собственно клиент для Facebook.
Топ самых популярных бесплатных приложений App Store выглядит так:
YouTube
Instagram
Snapchat
Messenger
Facebook
Bitmoji
Netflix
Google Maps
Gmail
Spotify Music
Amazon
Uber
WhatsApp Messenger
Pandora
Wish
TikTok
Cash App
Google Photos
Google Chrome
Twitter
Среди платных приложений самым популярным второй год подряд становится Facetune. Лидером среди бесплатных игр оказалась Fortnite, далее следуют Helix Jump и Rise Up.
Кроме того, редакторы App Store от Apple также объявили о своих собственных предпочтениях для лучших приложений года. Они назвали эскизное приложение Procreate Pocket в качестве лучшего iPhone-приложения года, а Donut Country - главной игрой.