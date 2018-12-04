Apple назвала самые популярные приложения для iPhone за 2018 год

Компания Apple определила бесплатные приложения, которые чаще всего скачивали в 2018 году.

На первом месте оказалось фирменное приложение Youtube, пишет Mashable.

Хотя в этом списке мало сюрпризов, примечательно, что YouTube обогнал Instagram и Snapchat. Хотя это и не новое приложение, YouTube становится все более популярным в социальных сетях. Ранее в этом году опрос Pew показал, что YouTube является самым популярным приложением среди подростков.

Теперь YouTube может добавить в свой список достижений титул "самое популярное iPhone-приложение года". В прошлом году YouTube занял третье место, а лидерами были Bitmoji и Snapchat.

В этом году Snapchat опустился на третье место, а Bitmoji упал до шестого, в свою очередь, Instagram поднялся до второго места. На четвертом и пятом местах расположились приложения от Facebook - Messenger, а за ним и собственно клиент для Facebook.

Топ самых популярных бесплатных приложений App Store выглядит так:

YouTube

Instagram

Snapchat

Messenger

Facebook

Bitmoji

Netflix

Google Maps

Gmail

Spotify Music

Amazon

Uber

WhatsApp Messenger

Pandora

Wish

TikTok

Cash App

Google Photos

Google Chrome

Twitter

Среди платных приложений самым популярным второй год подряд становится Facetune. Лидером среди бесплатных игр оказалась Fortnite, далее следуют Helix Jump и Rise Up.

Кроме того, редакторы App Store от Apple также объявили о своих собственных предпочтениях для лучших приложений года. Они назвали эскизное приложение Procreate Pocket в качестве лучшего iPhone-приложения года, а Donut Country - главной игрой.