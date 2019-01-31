Сегодня, 12:24
Запуск спутников OneWeb отложили из-за трещины в российской ракете
На космодроме Куру во Французской Гвиане отменили запуск спутников OneWeb из-за трещины в российской ракете Союз.
Запуск должен был состоятся 20 февраля, однако в разгонном блоке Фрегат был обнаружен дефект – трещину в трубопроводе подачи гелия.
По словам главы OneWeb Грега Уайлера, сами спутники в полном порядке и по-прежнему готовы к запуску.
"Это правда, в ракете обнаружена аномалия, которая заставила нас отложить старт. Наши спутники в полном порядке и готовы к запуску", - написал Уайлдер.
В пресс-службе Роскосмоса агентству ТАСС сообщили, что подготовка к запуску ракеты-носителя Союз со спутники OneWeb проходит в штатном режиме.
В российской госкорпорации уточнили, что "по ходу проверок всегда что-то проявляется, на это многофазные проверки и нужны". Новая дата запуска ракеты неизвестна.
- Читайте также: SpaceX запустила ракету Falcon 9 со спутниками Iridium
OneWeb - планируемая орбитальная группировка спутников (порядка 900 сателлитов) которая с помощью технологий мобильной спутниковой связи должна обеспечить широкополосный доступ к Интернету пользователей по всему миру.