Запуск спутников OneWeb отложили из-за трещины в российской ракете

На космодроме Куру во Французской Гвиане отменили запуск спутников OneWeb из-за трещины в российской ракете Союз.

Запуск должен был состоятся 20 февраля, однако в разгонном блоке Фрегат был обнаружен дефект – трещину в трубопроводе подачи гелия.

По словам главы OneWeb Грега Уайлера, сами спутники в полном порядке и по-прежнему готовы к запуску.

"Это правда, в ракете обнаружена аномалия, которая заставила нас отложить старт. Наши спутники в полном порядке и готовы к запуску", - написал Уайлдер.

It’s true, there is an anomoly on the rocket which will cause us to push out the launch. Our satellites are fine and ready to go! More to come... — Greg Wyler (@greg_wyler) 31 января 2019 г.

В пресс-службе Роскосмоса агентству ТАСС сообщили, что подготовка к запуску ракеты-носителя Союз со спутники OneWeb проходит в штатном режиме.

В российской госкорпорации уточнили, что "по ходу проверок всегда что-то проявляется, на это многофазные проверки и нужны". Новая дата запуска ракеты неизвестна.

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OneWeb - планируемая орбитальная группировка спутников (порядка 900 сателлитов) которая с помощью технологий мобильной спутниковой связи должна обеспечить широкополосный доступ к Интернету пользователей по всему миру.