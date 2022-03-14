Илон Маск вызвал Путина на бой за Украину. За своего царя вступился один из российских чиновников

14 марта, 15:18
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Илон Маск (Фото:REUTERS/Hannibal Hanschke)

Илон Маск (Фото:REUTERS/Hannibal Hanschke)

Глава SpaceX и Tesla Илон Маск бросил вызов Владимиру Путину «сразиться один на один за Украину». За президента РФ вступился Дмитрий Рогозин — генеральный директор российской государственной корпорации по космической деятельности Роскосмос.

Сегодня, 14 марта, Илон Маск вызвал Путина на бой. «Я абсолютно серьезно», — написал он, ответив одному из пользователей.

https://twitter.com/elonmusk/status/1503327421839417344

Его поддержал мэр Киева Виталий Кличко.

https://twitter.com/Vitaliy_Klychko/status/1503331930179358720

Затем Маск написал еще один твит — теперь уже на русском — и тегнул официальный аккаунт Кремля в Твиттере.

https://twitter.com/elonmusk/status/1503338552016482308

За Путина вступился генеральный директор российской государственной корпорации по космической деятельности Роскосмос, процитировав Пушкина. Правда, возможно, в будущем он удалит свой твит, как это произошло ранее.

https://twitter.com/Rogozin/status/1503335137991438336
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Теги:   Дмитрий Рогозин Илон Маск Война России против Украины

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