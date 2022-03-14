Илон Маск вызвал Путина на бой за Украину. За своего царя вступился один из российских чиновников 14 марта, 15:18 Цей матеріал також доступний українською Илон Маск (Фото:REUTERS/Hannibal Hanschke)

Глава SpaceX и Tesla Илон Маск бросил вызов Владимиру Путину «сразиться один на один за Украину». За президента РФ вступился Дмитрий Рогозин — генеральный директор российской государственной корпорации по космической деятельности Роскосмос.



Сегодня, 14 марта, Илон Маск вызвал Путина на бой. «Я абсолютно серьезно», — написал он, ответив одному из пользователей.

Его поддержал мэр Киева Виталий Кличко.

Затем Маск написал еще один твит — теперь уже на русском — и тегнул официальный аккаунт Кремля в Твиттере.

За Путина вступился генеральный директор российской государственной корпорации по космической деятельности Роскосмос, процитировав Пушкина. Правда, возможно, в будущем он удалит свой твит, как это произошло ранее.

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