В условиях общего тренда на снижение выбросов и потребления энергии глобальные телеком-операторы ищут новые решения для эффективного управления сетями. И сегодня такие решения все чаще базируются на искусственном интеллекте. В украинских реалиях войны и блэкаутов вопрос энергетической безопасности становится вопросом выживания. В 2025 году Vodafone Украина и Huawei реализовали инновационный проект по энергосбережению — основанную на искусственном интеллекте платформу PowerStar 2.0. Это собственная разработка Huawei, которая позволяет операторам мобильной связи значительно снизить потребление электроэнергии на базовых станциях без потери качества связи и скорости передачи данных. Это первое на украинском рынке решение по умному энергосбережению.

Как это работает?

PowerStar 2.0 — это AI-платформа, которая в режиме реального времени анализирует нагрузку на сеть, активность абонентов и автоматически выключает незадействованные частоты, каналы и оборудование на базовых станциях в периоды низкой активности — преимущественно ночью или в дневные часы в менее загруженных районах.

«Система работает как умный барометр сети. Она видит не только, где можно уменьшить потребление, но и контролирует влияние таких изменений на качество услуг связи для абонентов. Это динамический процесс, который координируется искусственным интеллектом в режиме реального времени. Этот проект — пример того, как инновации могут работать на устойчивое развитие даже в очень сложных условиях. Украина — среди первых стран в Европе, которая внедрила PowerStar 2.0 на такое масштабное количество базовых станций», — комментирует Си Лун ( Xi Long), директор по маркетингу и продажам операторских решений Huawei Украина.

Результаты в Украине

В марте 2025 года PowerStar 2.0 было введено на более 6000 базовых станциях сети Vodafone Украина. За первый месяц экономия электроэнергии составила 6,5%, что в пересчете составляет более 12 мегаватт-часов в сутки.

«Энергосбережение — это не только вопрос расходов. Это вопрос устойчивости сети в кризисных ситуациях, в частности при блэкаутах. Благодаря новой технологии мы не только экономим энергию, но и продлеваем время автономной работы базовых станций от аккумуляторов», — отмечает Евгений Фрунза, технический директор Vodafone Украина.

Инфографика: Vodafone Украина

Опыт других стран

Технология PowerStar уже доказала свою эффективность во многих странах мира. В частности, она была внедрена на более чем 100 000 базовых станций в более чем 20 коммерческих сетях, включая Китай, Южную Африку, Индонезию и другие страны. В этих регионах операторы мобильной связи отметили значительное снижение потребления энергии без ухудшения качества обслуживания пользователей. В Польше один из операторов мобильной связи — PLAY — достиг экономии электроэнергии в 5% на сетях 3G и LTE, и более 10% в 5G, что превысило первоначальные ожидания в 5%. Кроме того, PowerStar получила международное признание, получив премию GSMA GLOMO в категории «Лучшая мобильная инновация для действий по климату» в 2020 году. Это свидетельствует о высоком уровне доверия к технологии со стороны мирового телекоммуникационного сообщества. Эти примеры демонстрируют глобальный успех PowerStar и ее способность обеспечить значительную экономию энергии для операторов мобильной связи в разных странах.

Что дальше?

Платформа PowerStar 2.0 уже готова к работе на 5G-сетях, где потребление энергии возрастает в среднем на 136% по сравнению с 4G. Обновления программного обеспечения от Huawei ежегодно добавляют новые функции для еще большей энергоэффективности. Современные телеком-сети становятся не только быстрыми и технологичными, но и умными и экономными. А инновационная платформа PowerStar 2.0 — яркий пример того, как искусственный интеллект может помогать бизнесу быть эффективным, ответственным и готовым к вызовам будущего.