В Германии будут строить скоростной Hyperloop для перевозки грузов

Компания Hyperloop Transportation Technologies объявила о партнерстве с контейнерным оператором Гамбурга для создания системы перевозки грузов по туннелям.

Компании надеются разгрузить транспортную инфраструктуру порта и эффективнее использовать возможности терминалов, пишет Venture Beat.

Идея состоит в том, чтобы использовать систему Hyperloop для подключения контейнерного терминала порта к другим судостроительным заводам, расположенным дальше внутри страны, что позволит порту значительно увеличить объем груза, который он может обрабатывать. HTT заявляет, что скоро начнет строительство испытательного терминала, используя специальную грузовую капсулу и погрузочный док.

Предприятие Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft является ведущим оператором контейнерных терминалов в порту Гамбурга. По мере развития системы партнеры могут затем продать идею другим портам и логистическим компаниям.

"Вместе мы разработаем полную систему, которая не только будет концентрироваться на скорости и эффективности, но также будет учитывать проблемы, с которыми порты сталкиваются в повседневной работе", - сказал генеральный директор HTT Дирк Альборн.

Сейчас партнеры договорились вложить по $ 3.5 млн с каждой стороны в совместный тестовый проект. Средства пойдут на технико-экономическое обоснование, ряд дополнительных исследований и строительство тестового туннеля длиной всего лишь 100 метров.

Ранее НВ сообщало, что компания Hyperloop Transportation Technologies (HTT) представила свою первую полномасштабную пассажирскую капсулу 2 октября в испанском Кадисе. Капсула сделана в натуральную величину и уже способна перевозить пассажиров. Генеральный директор HTT Дирк Альборн сказал, что надеется, что в течение трех лет будет запущена полная система Hyperloop.

Hyperloop - это проект вакуумного поезда, предложенный в 2012-2013 годах Илоном Маском. Предполагается, что составы будут передвигаться в герметичной трубе, из которой откачан почти весь воздух, со скоростью до 1220 км/ч. Сейчас проект не реализован. Наибольшую активность в его воплощении проявляют компании Virgin Hyperloop One и HTT.