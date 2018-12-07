Это бета-версия нового сайта Нового Времени. Присылайте свои замечания по адресу newsite@nv.ua

В Германии будут строить скоростной Hyperloop для перевозки грузов
Инновации

Сегодня, 16:48

56

В Германии будут строить скоростной Hyperloop для перевозки грузов

В Германии создадут грузовой Hyperloop

Компания Hyperloop Transportation Technologies объявила о партнерстве с контейнерным оператором Гамбурга для создания системы перевозки грузов по туннелям.

Компании надеются разгрузить транспортную инфраструктуру порта и эффективнее использовать возможности терминалов, пишет Venture Beat

Идея состоит в том, чтобы использовать систему Hyperloop для подключения контейнерного терминала порта к другим судостроительным заводам, расположенным дальше внутри страны, что позволит порту значительно увеличить объем груза, который он может обрабатывать. HTT заявляет, что скоро начнет строительство испытательного терминала, используя специальную грузовую капсулу и погрузочный док.

Предприятие Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft является ведущим оператором контейнерных терминалов в порту Гамбурга. По мере развития системы партнеры могут затем продать идею другим портам и логистическим компаниям.

"Вместе мы разработаем полную систему, которая не только будет концентрироваться на скорости и эффективности, но также будет учитывать проблемы, с которыми порты сталкиваются в повседневной работе", - сказал генеральный директор HTT Дирк Альборн.

Сейчас партнеры договорились вложить по $ 3.5 млн с каждой стороны в совместный тестовый проект. Средства пойдут на технико-экономическое обоснование, ряд дополнительных исследований и строительство тестового туннеля длиной всего лишь 100 метров.

Ранее НВ сообщало, что компания Hyperloop Transportation Technologies (HTT) представила свою первую полномасштабную пассажирскую капсулу 2 октября в испанском Кадисе. Капсула сделана в натуральную величину и уже способна перевозить пассажиров. Генеральный директор HTT Дирк Альборн сказал, что надеется, что в течение трех лет будет запущена полная система Hyperloop.

Hyperloop - это проект вакуумного поезда, предложенный в 2012-2013 годах Илоном Маском. Предполагается, что составы будут передвигаться в герметичной трубе, из которой откачан почти весь воздух, со скоростью до 1220 км/ч. Сейчас проект не реализован. Наибольшую активность в его воплощении проявляют компании Virgin Hyperloop One и HTT.

Теги:   Hyperloop Перевозки Германия

Читайте также

Карточки

Сегодня, 17:51

article_img
Знаковые лица Майдана пять лет назад и сейчас
События

Сегодня, 17:40

article_img
Как живется бездомным и Монро об украинском обществе. 6 лучших подкастов Радио НВ за неделю - выбор редакции
События

Сегодня, 16:25

article_img
Новое Время ищет редактора для работы на сайте 

Последние новости

  1. Научпоп

    Сегодня, 13:51

    216
    На берегу Волги нашли кости гигантского динозавра
  2. Авто

    Сегодня, 14:56

    538
    Новое имя. Skoda представила конкурента Ford Focus
  3. Инновации

    Сегодня, 16:48

    56
    В Германии будут строить скоростной Hyperloop для перевозки грузов