«Убийца шахедов». Европейский гигант Thales создал новую антидронную ракету, которая уже работает в Украине

Европейская компания-производитель оружия Thales создала антидронную ракету с боевой частью воздушного взрыва, которая может стать эффективным средством для уничтожения «Шахедов » и аналогичных дронов.

Как пишет Business Insider, производитель устанавливает боевую часть воздушного взрыва на 70-мм ракеты. Новая боеголовка FZ123 наполнена тысячами крошечных стальных гранул, которые разгоняются при подрыве почти килограмма взрывчатого вещества. Это создает «облако» обломков диаметром около 25 метров, которое может уничтожить или повредить дрон.

Утверждается, что новая ракета может лететь на расстояние до 3000 метров. При этом, по словам директора по транспортным средствам и тактическим системам компании Thales Belgium Томаса Колине, ракеты уже отправили в Украину, а спрос Киева превышает то, что может производить компания.

«Для нас хорошо то, что если они просят больше, это означает, что они этим довольны», — сказал Томас Колине.

При этом он отказался сообщить, сколько боеголовок было отправлено в Украину. Однако, по данным издания, Thales Belgium намерена произвести примерно 3500 таких ракет до конца года и увеличить годовую мощность до 10 000 в 2026 году.

Отмечается, что ракеты с боеголовками FZ123 хотя и дороже дронов-перехватчиков, но при этом существенно дешевле зенитных ракет, которые применяют западные армии. По данным издания, даже самые дорогие образцы миниракет с лазерным наведением, произведенные Thales, обычно стоят не более 20% от цены обычной зенитной ракеты.

Самые дешевые зенитные ракеты AIM-7 Sparrow, которые могут запускаться с самолетов F-16, стоят около $125 тыс. за единицу. При этом цена дронов может быть от $500 до $5000.

Отдельно указано, что антидроновая боеголовка может быть установлена на неуправляемую версию 70-мм ракеты, которых, по словам Thales Belgium, сейчас может производить 30 000 в год. При условии работы в две смены завод сможет выпускать до 60 000 ежегодно.

Антидронные ракеты совместимы стандартными 70-мм пусковыми установками НАТО, сейчас для запуска используются американские системы VAMPIRE от L3Harris, также их могут запускать некоторые вертолеты Ми-8, которые были модернизированы для стрельбы боеприпасами НАТО. Кроме того, ракеты с FZ123 можно запускать с грузовиков.

Ракета имеет лазерную систему наведения, поэтому надо подсвечивать цель до момента поражения, однако в случае с «Шахедами» это может быть проблемой.

Руководитель отдела стратегии и маркетинга транспортных средств и тактических систем компании Thales Belgium Оливье Хойшен заявил, что если 70-мм управляемая ракета не может обнаружить лазер, она летит к последней известной цели в течение пяти секунд, прежде чем продолжить баллистический полет.