США финансово помогают доставить 5 тысяч комплектов Starlink в Украину

7 апреля, 03:03
Цей матеріал також доступний українською
Starlink может значительно улучшить процесс восстановления связи (Фото:facebook.com/mykhailofedorov)

Starlink может значительно улучшить процесс восстановления связи (Фото:facebook.com/mykhailofedorov)

Правительственное агентство США по международному развитию (USAID) помогает финансировать и доставить в Украину 5 тысяч комплектов оборудования для спутникового интернета Starlink компании SpaceX Илона Маска.

Об этом говорится на сайте USAID.

Война России против Украины - главные события 6 апреля

"Спутниковые терминалы Starlink обеспечат неограниченную бесперебойную передачу данных с любой точки Украины. Терминалы позволят государственным служащим и критически важным поставщикам услуг для граждан продолжать общаться в Украине и с внешним миром, даже если жестокая агрессия Путина прервет украинские кабельные или мобильные связи», — говорится в сообщении.

Видео дня
Читайте также:

Вакарчук снова приехал в Харьков (Фото:sviatoslav.vakarchuk/Instagram) «Спасибо Илону». Святослав Вакарчук привез Starlink харьковским военным

В первые дни войны министр цифровой трансформации Михаил Федоров обратился к владельцу компании SpaceX Илону Маску с просьбой прислать станции спутникового интернета Starlink. Через два дня первая партия прибыла в Украину. С тех пор SpaceX отправила еще две партии станций, что позволяет все большему количеству военных, правительственных и спасательных служб подключаться к спутниковому интернету.

poster
Подписаться на ежедневную email-рассылку
материалов раздела Техно
Рассылка о том как технологии изменяют мир
Каждый понедельник
Редактор: Дарья Харченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   США Интернет Илон Маск Starlink Война России против Украины

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X