США финансово помогают доставить 5 тысяч комплектов Starlink в Украину 7 апреля, 03:03 Цей матеріал також доступний українською Starlink может значительно улучшить процесс восстановления связи (Фото:facebook.com/mykhailofedorov)

Правительственное агентство США по международному развитию (USAID) помогает финансировать и доставить в Украину 5 тысяч комплектов оборудования для спутникового интернета Starlink компании SpaceX Илона Маска.

Об этом говорится на сайте USAID.



Война России против Украины - главные события 6 апреля

"Спутниковые терминалы Starlink обеспечат неограниченную бесперебойную передачу данных с любой точки Украины. Терминалы позволят государственным служащим и критически важным поставщикам услуг для граждан продолжать общаться в Украине и с внешним миром, даже если жестокая агрессия Путина прервет украинские кабельные или мобильные связи», — говорится в сообщении.

Видео дня

В первые дни войны министр цифровой трансформации Михаил Федоров обратился к владельцу компании SpaceX Илону Маску с просьбой прислать станции спутникового интернета Starlink. Через два дня первая партия прибыла в Украину. С тех пор SpaceX отправила еще две партии станций, что позволяет все большему количеству военных, правительственных и спасательных служб подключаться к спутниковому интернету.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.