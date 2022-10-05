SpaceX отправила новый экипаж к МКС — видео 5 октября, 19:07 Запуск астронавтов Crew 5 на МКС на мысе Канаверал, 5 октября 2022 года (Фото:REUTERS/Joe Skipper)

Компания SpaceX в среду, 5 октября, отправила к Международной космической станции команду из четырех астронавтов.

Запуск ракеты SpaceX Falcon 9 с капсулой Crew Dragon состоялся в 19:00 по Киеву из космического центра Кеннеди во Флориде. Космический корабль должен состыковаться со станцией около полуночи в пятницу по Киеву.

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На борту — астронавты NASA Джош Кассада и Николь Манн, астронавт JAXA (Японского агентства аэрокосмических исследований) Коити Ваката и российская космонавт Анна Кикина. Командир миссии — Николь Манн. Она станет первой коренной американкой, отправившейся на орбиту Земли, а также первой женщиной-командиром миссии SpaceX. Также на борту SpaceX впервые оказалась россиянка — в рамках соглашения между NASA и Роскосмосом. Астронавты пробудут на МКС пять месяцев.