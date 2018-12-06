Сделай сам. В космосе заработал биопринтер для печати органов

На Международной космической станции впервые в истории начали создавать органы при помощи специального принтера.

Компания "Инвитро" успешно запустила в космосе свой магнитный 3D-биопринтер и надеется получить аналог щитовидной железы, сообщает РИА Новости.

"Космонавт Олег Кононенко, ранее обученный работе с биопринтером, начал эксперимент по печати живых тканей 4 декабря в 17:00 мск. В результате эксперимента планируется получить хрящевую ткань и органный конструкт щитовидной железы мыши", — рассказали в компании.

Результаты эксперимента отправят на Землю в декабре 2018 года, затем их исследуют и в начале 2019 года обнародуют итоги.

"Трехмерная биопечать может использоваться во множестве отраслей. Мы хотели бы решить транспланталогическую задачу. Это огромный рынок. Также довольно интересная перспектива — печать пищевых продуктов из клеток, в том числе в космосе. В будущем человечество столкнется с проблемой обеспечения космонавтов едой при межпланетных перелетах", - рассказал основатель и генеральный директор "Инвитро" Александр Островский.

Россия собиралась запустить первый такой аппарат в космос 11 октября, но из-за аварии ракеты-носителя этого не произошло. Разработчики быстро подготовили другой экземпляр и 3 декабря с Байконура его отправили на МКС.

США планируют отправить свой биопринтер на МКС весной 2019 года.