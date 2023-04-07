Эра искусственного интеллекта и непревзойденное качество изображения. Пять вещей, которые нужно знать о новой линейке телевизоров Samsung 7 апреля, 11:55 Новости компаний Samsung

Компания Samsung Electronics провела онлайн ивент Unbox and Discover 2023, в ходе которого был представлен новый модельный ряд телевизоров. И все они будут доступны в Украине уже в апреле.

Среди представленных новинок не только обновленные модели Neo QLED.

Впервые в Украине будут представлены OLED-телевизоры Samsung.

Для всех телевизоров Samsung вне зависимости от технологий матрицы теперь характерно широкое применение искусственного интеллекта.

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Причем, опережая конкурентов, Samsung использует возможности искусственного интеллекта не только для оптимизации изображения, но и для работы со звуком.

Другими отличительными характеристиками новых телевизоров Samsung стали расширенные возможности для геймеров и уникальные особенности интеграции с другими устройствами с помощью приложения SmartThings.

Пять вещей, которые нужно знать о новых телевизорах Samsung

Современный пользователь использует десятки различных высокотехнологичных устройств каждый день. Мы нуждаемся в гаджетах для самых разнообразных задач — рабочих, образовательных, развлекательных.

Необходимость изучать особенности разных устройств, привыкать к ним, разбираться в настройках порой приводят даже продвинутых пользователей в состояние настоящего технологического стресса.

В Samsung понимают это, и делают все для того, чтобы новейшие технологии при всей своей сложности улучшали жизнь людей, не делая ее при этом сложнее.

Устройства Samsung решают проблемы еще до того, как пользователь узнает об их существовании. В случае с телевизорами Samsung новейшего поколения это проявляется как в обработке изображения и звука, так и в игровых возможностях, и в том, как устройства взаимодействуют друг с другом.

Новые Neo QLED 8К телевизоры

Многие пользователи сочли появление разрешения 8К преждевременным, ведь количество доступного видео в разрешении 8К и с соответствующим качеством изображения пока сравнительно невелико.

Например, на YouTube, который для многих украинцев является основным источником видеоконтента для домашнего просмотра, действительно не так много видео, с изначальным качеством, достойного телевизоров с такими впечатляющими возможностями, как Neo QLED.

Фото: Neo QLED 8K

Новое поколение телевизоров Samsung призвано решить эту проблему.

Здесь за невероятное качество изображения отвечает не только аппаратная часть, включая лучшие в мире матрицы. Новое поколение телевизоров активно использует возможности искусственного интеллекта.

Благодаря уникальной вычислительной мощи встроенных в процессор нейросетей телевизоры с Neo QLED способны осуществлять качественный апскейлинг до разрешения 8К для тех видеоматериалов, которые имеют значительно более низкое разрешение. Это дает возможность наслаждаться просмотром на новейших телевизорах с большой диагональю экрана видео с YouTube, которое при других обстоятельствах вы посчитали бы не особо качественным.

Фото: Neo QLED Auto HDR Remastering

Свой вклад в улучшение картинки вносит и еще одна уникальная функция, которую в телевизорах нового поколения выполняет искусственный интеллект. Это — автоматический ремастеринг HDR.

Нейросети на лету анализируют изображение и моментально принимают решение о коррекции, например, о затемнении малозначимых деталей фона и более яркой подсветке центрального объекта в данном кадре видео.

Украинским пользователям стали доступны OLED-телевизоры

Уже 17 апреля нынешнего года в Украине будет доступен новые модельный ряд OLED-телевизоров Samsung.

Они оснащаются нейронным квантовым процессором 4K.

Он в полной мере использует возможности искусственного интеллекта, что улучшать изображения в низком качестве и «дотягивать» их до того уровня картинки, которую может обеспечить лучшая на рынке OLED-матрица.

Именно данный тип матриц способен выдавать самый глубокий черный цвет и в целом обеспечивать оптимальную цветопередачу. Подтверждением лидерства Samsung в данном направлении является тот факт, что компания первой в мире получила сертификацию Pantone для своих OLED-телевизоров.

Фото: Samsung OLED Pantone

Уникальные возможности звука

Функционал искусственного интеллекта в новых телевизорах Samsung не исчерпывается только лишь улучшением изображения.

Теперь телевизоры умеют оптимизировать звучание при помощи возможностей нейронного процессора.

Так, в телевизорах Samsung OLED искусственный интеллект обеспечивает работу функции Object Tracking Sound+, которая анализирует контент и подстраивает звук под происходящее на экране.

Фото: Samsung OLED

Функция Adaptive Sound Pro также работает в режиме реального времени и анализирует звуки, чтобы при необходимости адаптировать их для лучшего восприятия. Например, благодаря этой функции голос отделяется от фоновых звуков, диалоги в фильме становятся более различимыми.

В телевизорах Samsung Neo QLED присутствует функция Q-Symphony, которая обеспечивает работу динамиков телевизора и совместимым саундбарам в унисон. Это позволяет точно управлять отдельными звуковыми эффектами и усиливает ощущение погружения зрителя в происходящее на экране.

Подключение SmartThings

Телевизоры давно перестали быть устройствами, которые существуют «сами по себе». И дело не только в наличии WiFi-модуля и операционной системы для установки приложений.

Фото: SmartThings

Все телевизоры Samsung подключаются к приложению SmartThings.

Управление всеми домашними гаджетами удобно собрано в одном месте, это упрощает взаимодействие с экосистемой продуктов и сервисов.

При этом все устройства Samsung появляются в приложении самостоятельно, достаточно достать их из коробки.

Вам даже не нужно знать, что такое интернет вещей. Не требуются переходники и кабели, все устройства сами подключаются друг к другу.

Фото: SmartThings

А благодаря партнерству в рамках альянса Home Connectivity Alliance, приложение SmartThings совместимо с гаджетами множества других брендов (их более 220)

Расширенные игровые возможности

Samsung уделяет особое внимание геймерам — многочисленной и постоянно растущей аудитории активных и требовательных пользователей.

Геймеры ценят не только высокое качество изображения, но и множество других параметров и функций, влияющих на геймплей.

Фото: Game Bar

Специально для них в Samsung создан широкий выбор сервисов, включая Gaming Hub, который не имеет ограничений на загрузку и сохранение данных.

Благодаря этому геймеры могут играть в тысячи игр от Xbox и других партнерских сервисов прямо на телевизорах Samsung без использования игровой консоли.

Требовательные геймеры также оценят такое новшество как геймбар в нижней части экрана, который обеспечивает быстрый доступ к важнейшим настройкам, влияющим на качество игры.

Фото: Gaming Odyssey G9

Эта функция доступна как для телевизоров, так и для игровых мониторов Samsung. Последние уже давно стали стандартом качества в игровой индустрии. Они не имеют равных по качеству изображения и важнейшим характеристикам, например, времени отклика. А некоторые модели и вовсе предлагают уникальный функционал, которому нет аналогов на рынке. К примеру, Odyssey Ark можно расположить в портретной ориентации, что дает возможность удобного размещения окон видеострима и настроек выше или ниже окна с игрой. Упомянутый выше геймбар доступен и для игровых мониторов Samsung, обеспечивая еще большее удобство и эффективность игрового процесса.