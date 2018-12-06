Кузькина мать. Россия берет на вооружение загадочные боевые лазеры

В России заявили о принятии на вооружение лазерной пушки

Мировая гонка вооружения набирает обороты. Словно пытаясь переплюнуть легендарную историю про Никиту Хрущева и "кузькину мать", президент России Владимир Путин похвастался всему миру, что армия России внедрила новую технологичную разработку - боевые лазеры. Путин говорит, что Россия тут “на шаг впереди” всей планеты. НВ разбиралось, так ли это на самом деле?

Как передает информагентство ТАСС со ссылкой на газету “Красная звезда”, в вооруженных силах России внедрили настоящие боевые лазеры. Новое оружие называется Пересвет и, по такой логике, должно защищать государство со старославянскими корнями от потенциального “Челубея”.

Как тебе такое, Илон Маск?

Конечно, что именно будет делать Пересвет - пока неизвестно, как, собственно, неизвестны и характеристики современной лазерной пушки.

Несколько месяцев назад президент Владимир Путин лишь заявлял, что “в настоящее время ряд государств работает над созданием перспективного оружия на новых физических принципах и есть все основания полагать, что Россия и здесь на шаг впереди".

“Специалисты поймут, что наличие таких боевых комплексов кратно расширяет возможности России, именно кратно, в сфере обеспечения своей безопасности", - уверял Путин.



Новость о внедрении Пересвета как бы случайно появилась через несколько дней после того, как в США заявили о возможном выходе из договора о разоружении 1987 года.

Подписаный Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом, “Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности” привел к уничтожению и прекращению производства целых классов баллистических ракет и, фактически, остановил Холодную войну.

Но, теперь, из-за растущего напряжения между США и Россией, новые власти могут развенчать старания американского и советского президентов. По сообщению The Guardian, в госдепартаменте говорят, что Россия нарушает требования Договора 1987-го и американские политики дают ей 60 дней для возвращения к соответствующим нормам. В противном случае, - США может выйти из соглашения о разоружении.

В Кремле, естественно, такой ультиматум не приняли и пообещали “реагировать незамедлительно”, если американские власти расторгнут старое соглашение.

Сверхсовременный лазер

Технические подробности о Пересвете пока неизвестны. Но у военных экспертов уже есть соответствующие предположения.

Военный эксперт Виктор Мураховский считает, что лазерный комплекс скорее всего станет частью системы противоракетной обороны. По словам эксперта, использование лазерных лучей намного целесообразнее, чем обычных ракет, которые призваны уничтожать другие ракеты. И точность поражения также выше.

Несмотря на заявления Путина о передовых технологиях в Пересвете, в США уже применяли лазерные пушки.

Как ранее писало НВ, подобные разработки есть у американских военно-морских сил. Правда, там помнят о Жневской конвенции, которая запрещает использование оружия направленной энергии (лазер) против людей, поэтому такими пушками планируют атаковать беспилотники.

Сверхточное оружие мощностью до 30 кВт могут использовать как для вывода из строя систем управления вражеских машин, так и для нанесения физических повреждений.

В перспективе, такая система может быть очень популярной для уничтожения беспилотных целей, ведь стоимость одного светового удара составляет всего один доллар. Издание CNN сообщало, что лазерную пушку, которая производит бесшумный невидимый выстрел со скоростью света, успешно использовали в Персидском заливе.

Гиперболоид инженера Путин

Напомним, что в начале 2018-го главнокомандующий росских войск уже грозил Западу новейшими военными разработками.

Выступая перед Федеральным собранием, Владимир Путин объявил об испытаниях новых межконтинентальных крылатых ракет с ядерной установкой.

Новое вооружение должно быть неуязвимо для любой существующей системы противо-воздушной обороны, имеет “непредсказуемую траекторию, и практически неограниченно в дальности полёта”.

“Нас никто не слушал, послушайте сейчас. Покажите видео”, - после этих слов Путина, на экране появился анимационный ролик с запуском ракеты, которой “ни у кого пока нет”.

В отличие от заявлений, графика этого видео была, мягко говоря, не внушительной: мультяшная ракета маневрировала по горным ландшафтам, минуя действующие законы физики, как в видеоиграх 20-летней давности.

К тому же, разведке США не было известно о тестовых запусках российской ракеты, а военный эксперт Александр Гольц и вовсе назвал подобные разработки “милитаристской фантастикой” и “гиперболоидом инженера Путина”.