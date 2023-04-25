Прошлый год научил Украину и украинцев многому. Мы стали сильнее как государство и личности. Наш быт также ощутимо изменился — каждый из нас иначе ценит важность автономности, в частности, энергетической. И если пауэрбанки спасают пользователей, подпитывая смартфоны, то в случаях с питанием более мощной техники украинцы уже оценили плюсы мобильных зарядных станций. То есть частые блэкауты ознакомили нас с полезным продуктом, созданным для использования в мирное время, способным существенно улучшить уровень энергетической независимости и комфорта жизни.

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Давайте подробнее разберемся, что это за категория устройств, как они работают и в чем их преимущества для разных пользователей. Рассмотрим эти вопросы на примере зарядной станции BLUETTI AC200MAX, от одного из топовых брендов в этом сегменте, зарекомендовавшей себя на рынке как одно из лучших решений по многим параметрам.

Пауэрбанк на максималках

Если объяснять очень просто, то портативная зарядная станция (ПЗС) — это не просто большой и очень мощный пауэрбанк, а современное, безопасное и универсальное решение, позволяющее одновременно питать большое количество приборов, требующих напряжения 220 В. Зарядные станции в комплекте с солнечными панелями способны покрывать основные потребности дома или бизнеса электроэнергии при самых разнообразных сценариях. Особенно полезными и удобными ПЗС будут для использования в полевых условиях, в кемпинге, на рыбалке и других ситуациях без доступа к электроэнергии для чего они, собственно, и были созданы.

Количество и параметры техники, которую «потянет» одна ПЗС, зависит от ее модели. К примеру, у мощной BLUETTI AC200MAX, есть 15 портов разных типов. Емкость ее аккумулятора составляет 2048 Вт·ч, номинальная мощность 2200 Вт, а пиковая — 4400 Вт. То есть, она может одновременно снабжать энергией и приборы с умеренным потреблением (таких как холодильник, условно, из 200 Вт), и таких «пожирателей», как электрочайник (обычно около 2000 Вт), блендер (1000 Вт) или перфоратор (более 1000 Вт).

Следует учесть еще и масштабируемость возможностей портативных станций. К примеру, если вам не хватит емкости BLUETTI AC200MAX, ее можно расширить дополнительными модулями — двумя BLUETTI B230 (по 2048 Втч каждый) или B300 (3072 Вт·ч каждый). Тогда в общем вы поднимете общую емкость до солидных 8192 Вт·ч! Вместе с солнечными панелями такая связка способна превратить ваш дом в действительно автономную в энергетическом плане крепость.

Фото: BLUETTI

Сравнение с генераторами

В чем же преимущества ПЗС по сравнению с альтернативами? Для начала следует отметить, что сравнивать зарядную станцию напрямую с генератором не совсем корректно, ведь они кардинально отличаются принципом действия, весом, габаритами, ценой, стоимостью владения и самое главное своим назначением. При этом в соцсетях часто встречается сравнение ПЗС с генераторами, поэтому перечислим основные отличия этих решений, оба из которых имеют свои сильные стороны.

Главные отличия генераторов по сравнению с зарядными станциями:

потребность постоянной заправки недешевым топливом;

регулярное техобслуживание;

ощутимы амортизационные затраты при длительном использовании;

для безопасного подключения дизельные генераторы нуждаются в профессиональной настройке и установке.

И это не говоря о высоком уровне шума от работы обычных генераторов и необходимости работать за пределами помещения из-за вредных выбросов двигателя внутреннего сгорания, поэтому для квартиры или офиса в многоэтажке использование генератора вообще не вариант.

Важный момент — при сравнении зарядных станций с генераторами недостаточно прямого сравнивания цены. Сравнивать нужно стоимость владения устройствами. В случае с генератором кроме стоимости топлива еще нужно учитывать регулярные ТО, а это как минимум:

замена масла;

очистка или замена топливного фильтра;

обслуживание свечи зажигания.



Для того чтобы генератор проработал хотя бы год, процедуру ТО рекомендуется проводить каждые 50−100 часов эксплуатации. То есть регулярное ТО генератора — это дополнительные затраты финансов и времени пользователя, которым многие пренебрегают. Не зря на качественные зарядные станции гарантийный срок начинается от 2 лет, как правило, это вдвое больше, чем на генераторы.

Моторесурс качественного бензинового генератора стоимостью 10−15 тыс. грн составляет 1200−1500 моточасов. Для генерации 2 кВт*ч электроэнергии ему нужен примерно 4-часовой рабочий цикл. Для расчета максимального количества таких циклов 1500 моточасов разделим на 4 часа, что будет равно 375 циклов четырехчасовой работы.

Если считать стоимость 2 кВт*ч, что обеспечивает качественный генератор на бензине А95, то расходы только на топливо, без учета стоимости самого генератора, амортизации и обслуживания составят как минимум 50 грн. Умножьте эту стоимость на 375 циклов по 4 часа, которые проработает генератор и получите суммарную стоимость топлива — 18 тыс. грн. Добавьте сюда стоимость самого генератора и сопутствующие затраты на регулярное ТО — суммарно это составит приблизительную цену владения генератором. Как правило, она не будет меньше стоимости качественной зарядной станции.

Со своей стороны, ПЗС нуждаются в постоянной подзарядке, но затраты на электроэнергию несравнимо ниже, чем на соляре или бензине. Заряжать станцию тоже несложно — это вам не заправка генератора топливом. ПЗС лучше подходит для домашних или офисных условий — для ее использования не нужно заливать топливо, терпеть шум и выбросы. Добавьте сюда дизайн, подходящий к большинству интерьеров, простоту использования, безопасность, дисплей для быстрого анализа данных, мобильное приложение — и преимущества ПЗС очевидны.

Кроме того, зарядные станции способны работать в тандеме с солнечными панелями, в этом случае стоимость зарядки вообще ничего не будет стоить пользователю. В частности, к AC200MAX можно подключить солнечные панели — до 900 Вт — и усилить свою автономность. От розетки мощность зарядки составляет 500 Вт. При комбинированном подключении устройство будет полностью заряжено менее чем за два часа.

Стоимость одного цикла ПЗС можно легко определить, разделив стоимость станции на количество циклов: 50 тыс. грн/3500 циклов = приблизительная стоимость цикла, во время которого будет потреблено более 2 кВт*ч электроэнергии, составит 14 грн. Добавьте еще 4−5 гривен стоимости электроэнергии для зарядки самой станции и выйдет, что полная стоимость ее цикла примерно 20 грн.

При этом 3500+ зарядных циклов в BLUETTI AC200MAX позволяют рассчитывать на использование станции более 10 лет — чем вам не долгосрочная инвестиция, которая отработает каждую вложенную в себя копейку?

Фото: BLUETTI AC200MAX

Сравнение с системами зарядка-аккумулятор-инвертор

Также конкурентом зарядных станций часто рассматривают гелевые аккумуляторы и в этом есть определенная логика, ведь каждая ПЗС тоже состоит из зарядного устройства, аккумулятора и инвертора для преобразования напряжения с 12 В на 220 В, как и самодельные системы с гелевым аккумулятором.

Понятное дело, что самодельная система стоит меньше ПЗС, но, опять же, это без оценки стоимости владения устройством. Например, аккумуляторы GEL, считающиеся наиболее выносливыми среди всех типов свинцово-кислотных собратьев, могут работать примерно 600 циклов при использовании качественного зарядного устройства. При этом потеря емкости при аналогичном количестве зарядок у такого аккумулятора будет существенно больше, чем у зарядных станций BLUETTI. То есть с точки зрения стоимости владения, зарядная станция из 3500+ циклов перезарядки тоже выглядит более удачной инвестицией.

Отдельный вопрос — сомнительный уровень безопасности самодельных решений. Хотя такая система кажется простой, совершить ошибку в ее подключении тоже несложно — к сожалению, их использование увеличило количество несчастных случаев, повлекших пожары. Более того, их использование в домах, где есть дети или домашние животные, может нести риск из-за опасности открытых контактов.

В свою очередь, химический состав батареи, используемый BLUETTI в AC200MAX (а это смесь лития и фосфата железа), не представляет угрозы в быту, он значительно выносливее автомобильных аккумуляторов), гораздо быстрее заряжается и оборудован современной системой защиты.

Что касается удобства использования, BLUETTI AC200MAX вообще выглядит на порядок привлекательнее самодельной системы аналогичной емкости, она:

более компактная;

легче;

оборудована боковыми выступами для переноски;

имеет удобную панель управления.

Проще говоря, самодельные системы питания — это не об удобстве и далеко не каждый член семьи может подключить тяжелый аккумулятор к инвертору, чтобы включить, например, телевизор, не говоря уже о его зарядке или контроле уровня емкости.

Подытоживая все вышеперечисленное, можно сказать, что самодельные системы питания на гелевых аккумуляторах — это временный бюджетный выход на случай блекаута, а зарядная станция — удобное и качественное решение на все случаи жизни, что прослужит вам много лет. Ведь качественные ПЗС BLUETTI останутся актуальными не только в кризисные времена: и после победы украинцы будут пользоваться преимуществами энергетической автономности для расширения своих возможностей, путешествий, ремонтных работ, отдыха на природе, а также работы в условиях, когда привычные источники электроэнергии недоступны.

Кому ПЗС пригодятся ?

Прошлые осень и зима показали, что портативные зарядные станции в Украине могут понадобиться всем: и обычным пользователям, и бизнесу, и даже военным в полевых условиях. Вот что говорят люди, оценившие преимущества BLUETTI AC200MAX.

Михаил, 32-летний айтишник, работает удаленно дома. Оставаться онлайн и иметь возможность работать в отсутствие света для него всегда важно, ведь он работает на проектах для иностранного заказчика и соблюдение дедлайнов является критическим. И если с интернетом помог провайдер — в подъезде система была заживлена автономно, питание домашнего роутера, компьютера, ноутбуков и двух сетевых накопителей NAS нужно было организовывать самостоятельно.

«Работать удаленно я привык еще во времена пандемии. Впрочем, к началу «периода блекаутов» пришлось готовиться дополнительно. Еще в конце лета, читая прогнозы по отечественной энергетической инфраструктуре, решил «подстелить соломы» — и для максимальной надежности взял модель BLUETTI AC200MAX.

Теперь я могу работать где угодно — в селе на даче, где всегда были проблемы с электроэнергией, дома во время отключений, и даже во время отдыха на природе. К станции я подключаю не только ноутбуки и роутер, но и внешний монитор. А зимой несколько недель станция на постоянной основе питала освещение, микроволновку, кофеварку и чайник. Даже при максимальной нагрузке этой техникой в течение 4−6 часов у AC200MAX оставалось более 30% заряда.

Прошлой зимой ПВС помогали справиться семьям с разнообразными бытовыми вызовами. «Сейчас заботу о детях сложно представить без электроэнергии», — говорит 29-летняя Оксана. Вместе с мужем Виталием, она воспитывает двоих детей, проживая в пригороде столицы, младшей еще не исполнилось и полгода. BLUETTI AC200MAX помогала им готовить на индукционной плите, стерилизовать и подогревать бутылочки, а также включать мультики на телевизоре старшего сына.

«Но самая главная техника, которую у нас питала зарядная станция — это котел и холодильник», — добавляет Виталий. «Нам приходилось закупать продукты на неделю вперед, поэтому было очень важно, чтобы холодильник работал стабильно. Не менее важно было и электроснабжение двухконтурного газового котла: потому что это и отопление, и горячая вода. С двумя детьми, как вы понимаете, нагретой кастрюлькой воды не обойтись. По словам Виталия, когда они включать только котел для обогрева дома, а также горячей воды (душ для взрослых, ванна для детей), ПЗС работала в его квартире на одной зарядке около 10 часов. Важно, что BLUETTI выдает ток с чистой синусоидой, так как с модифицированной синусоидой, генерируемой инверторами станции от других производителей, большинство газовых котлов не работают. В мирное время Виталий собирается использовать станцию на рыбалке и кемпинге.

Инфографика: BLUETTI

Впрочем, мощные модели ПЗС помогают не только в быту и организации автономного офиса. BLUETTI AC200MAX приобрела для обеспечения работы интернет-магазина товаров для детей 41-летняя Татьяна — и это помогло ее бизнесу пройти через непростые осень и зиму. «В нашем магазине работает пять сотрудников, для полноценной работы которых важно питать компьютеры, два роутера, принтер, кофеварку, освещение в комнатах и подсобных помещениях, а также два ПК и принтер на складе. В нашем районе зимой свет выключали практически каждый день на 4−6 часов, а установить генератор проблематично. Зарядная станция BLUETTI AC200MAX обеспечила непрерывную работу магазина и я считаю, что она полностью отразила вложенные в приобретение средства», — делится владелица бизнеса.

Почему зарядная станция сегодня является хорошей инвестицией

имний ажиотаж З и дефицит на рынке зарядных станций уже позади, и кое-где их стоимость существенно снизилась. Украинские магазины официально продают BLUETTI с гарантией кое-где в 2 раза дешевле, чем на европейских сайтах. То есть сейчас пришел хороший момент приобрести станцию по выгодной цене, так как к концу весны количество станций у продавцов нормализуется и их стоимость постепенно начнет сравниваться с мировыми ценами. Ведь спрос на зарядные станции носит сезонный характер. Как правило, их покупают для использования в паре с солнечными панелями в летний период: использование в полевых условиях, отдых на природе, рыбалка, путешествия и т. д. Вот почему инвестировать в зарядную станцию следует именно этой весной.

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Притом что преимущества портативных зарядных станций для многих пользователей стали понятны именно во время атак на энергетическую инфраструктуру Украины, однако их полным потенциалом можно воспользоваться именно в мирное время. Ведь эти удобные и мобильные источники энергии дают поразительные возможности в путешествии, во время отдыха, в полевых условиях, во время ремонтных работ для обеспечения питания в локациях без доступа к электросети, как для семейных задач, так и для бизнеса.