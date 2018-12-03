Поехали. Корея официально запускает услугу 5G

В Южной Корее запустили первую коммерческую сеть 5G. Сети пятого поколения тестировали на прототипе Galaxy S10.

Корейские мобильные операторы пообещали активно расширить свою инфраструктуру 5G по всей стране в рамках подготовки к запуску на смартфонах в марте, пишет The Korea Herald.

Генеральный директор оператора SK Telecom Парк Юнг Хо совершил видеозвонок из центра управления сетью оператора мобильной связи в Банданге, провинция Кенги, менеджеру персонала в офисе компании Myeong-dong в центре Сеула, используя пилотный смартфон 5G сделанный компанией Samsung Electronics.

"Я чувствую себя глубоко тронутым этим первым видеозвонком на смартфоне 5G. Соединение было намного более четким, чем в случае LTE, и ответ был быстрым", - рассказал Парк.

Затем звонки были сделаны в Пусан, Тэджон и Кванджу, а также в еще несколько городов и округов, которые охвачены сетью 5G SKT.

Первый 5G-клиент SK Telecom, компания Myunghwa Ind запустила решение 5G для машинного зрения, которое собирает и отправляет 24 фотографии высокой четкости с производственной линии на облачный сервер, где их оценивают по дефектам с помощью интеллектуальных алгоритмов.

Еще два сотовых оператора, KT и LG Uplus также запустили оборудование и отправили первые 5G-сигналы. LG Uplus провела видеовызов в Магоке, северо-западный Сеул, используя ноутбук, который подключен к маршрутизатору 5G. Эта компания установила около 4 100 базовых станций 5G.

Сеть пока не запущена на смартфонах и 5G будет предназначаться для точек доступа, которые раздают Wi-Fi на мобильные устройства. Первые месяцы новой услугой будут пользоваться только корпоративные клиенты.