Генеральный директор OpenAI считает, что искусственный интеллект способен разрушить капитализм

6 февраля, 16:18
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По мнению Сэма Альтмана, ИИ может уничтожить капитализм (Фото:Reuters)

По мнению Сэма Альтмана, ИИ может уничтожить капитализм (Фото:Reuters)

Автор: Кира Борисихина

В интервью Forbes Сэм Альтман заявил, что считает капитализм «крутым». Но при этом представляет, как нейросеть уничтожает его.

Генеральный директор компании, создавшей ChatGPT, известен совоими странными высказываниями. Так, однажды он признался, что готовится к судному дню. По его мнению, к апокалипсису могут привести искусственный интеллект-убийца или модифицированный в лаборатории вирус.

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Подобное высказывание он сделал и в интервью Forbes.

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Альтман заявил, что не думает, что мы близки к тому, чтобы искусственный интеллект обрел сознание, однако он не исключает этого в будущем.

Но наиболее громкое заявление он сделал в ответ на вопрос журналиста Алекса Конрада о разногласиях между исследовательской природой нейросети, а также материальным интересом, диктуемым капитализмом.

«Я думаю, что капитализм — это круто. Я люблю капитализм, — ответил Альтман. — Из всех плохих систем, которые есть в мире, это лучшая — или наименее плохая. Но я надеюсь, что мы найдем намного лучшую».

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«Думаю, что если искусственный интеллект действительно будет развиваться, — продолжил он, — будет много способов, которыми он сможет разрушить капитализм».

Большая часть риторики генерального директора OpenAI в его недавнем эксклюзиве для Forbes основана на том, что будущее искусственного интеллекта зависит от многих факторов.

Теги:   Искусственный интеллект Нейросеть OpenAI ChatGPT

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