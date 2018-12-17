Обманули. Распознавание лица в Android-смартфонах показало свою ненадежность

Журналисты провели тесты систем распознавания лица современных смартфонов, пытаясь обмануть их при помощи напечатанной на 3D-принтере человеческой головы.

В большинстве случаев, обман удался, говорится в статье Forbes.

Тестировались системы аутентификации смартофнов LG G7 ThinQ, Samsung Galaxy S9, Samsung Galaxy Note8, OnePlus 6, а также Apple iPhone X. Для тестирования использовалась голова, которую создали на предприятии Backface в Бирмингеме. Оборудование создали всего за несколько дней, голова обошлась в 300 фунтов стерлингов.

Сначала автор статьи, Томас Брюстер, "использовал свою собственную голову", чтобы зарегистрироваться в системе распознавания лиц каждого из смартфонов. Затем журналист применил уже напечатанную голову.

"На всех четырех телефонах с Android, фальшивая голова помогла разблокировать телефон, хотя и с разной степенью легкости. IPhone X был единственным, кого так и не удалось обмануть", - отмечает автор эксперимента.

По словам Томаса Брюстера, были некоторые различия между защитой устройств Android от взлома. Например, при первом включении нового G7 LG фактически предупреждает пользователя о том, что он вообще не должен включать распознавание лиц. Аналогичное предупреждение при регистрации есть на Samsung S9. "Ваш телефон может быть разблокирован кем-то или чем-то похожим на вас", - уверяют в Samsung и предлагают другие способы защиты информации.

Самым ненадежным из проверенных гаджетов оказался OnePlus 6, который почти всегда признавал в фальшивой голове настоящую и снимал блокировку. Лучше показали себя Android-устройства производства Samsung: сначала S9 и Note 8 не поддавались. Журналистам пришлось экспериментировать с углами и освещением. Но вот разблокировать iPhone X им не удалось ни разу.

Но нужно отметить, что у всех тестовых аппаратов на Android, распознание лица — не единственный способ идентификации хозяина, у них есть еще и система разблокировки по отпечатку пальцев.