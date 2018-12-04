Новый рекорд. Ступень ракеты Falcon 9 отправилась в космос уже в третий раз

Компания SpaceX вечером 3 декабря снова запустила уже дважды летавшую первую ступень Falcon 9 и успешно посадила ее.

Ракета SpaceX Block 5 Falcon 9 стартовала с базы ВВС Ванденберг в Калифорнии в 10:34 по тихоокеанскому времени в понедельник (20:34 по Киеву), сообщает CNET.

Для запуска использовалась уже летавшая маршевая ступень B1046.3. Впервые она использовалась 11 мая в миссии Bangabandhu, а затем 7 августа — в миссии Merah Putih. Оба старта были во Флориде. Сейчас ступень снова вернули - на беспилотную плавучую платформу Just Read The Instructions в Тихом океане.

Ракета установит еще один рекорд: выведет на солнечно-синхронные полярные орбиты на высоте примерно 575 км над Землей сразу 64 спутника от 34 различных организаций из 17 стран. В грузовом отсеке ракеты есть спутник из Казахстана: инженеры из этой страны предпочли старт на Falcon 9 запуску с родного космодрома Байконур.

Для американской космонавтики такое количество одновременно выводимых аппаратов является рекордом, хотя мировой рекорд принадлежит Индии, сумевшей вывести за один запуск 104 аппарата.

Как стало известно позднее, компании SpaceX не удалось поймать головной обтекатель ракеты Falcon 9 в сеть на судне Мистер Стивен, однако он совершил мягкую посадку на воду, и компания планирует использовать его во время одного из будущих запусков. "Ничего страшного, немного поплавали", - пошутил Маск в своем блоге.

Производство одного обтекателя обходится SpaceX в $6 миллионов, что составляет десять процентов от коммерческой цены запуска Falcon 9 с посадкой первой ступени.

Добавим, что SpaceX Block 5 Falcon 9 в основном соответствует критериям NASA для пилотируемых полетов. Именно ее вместе с кораблем Crew Dragon будут с небольшими доработками использовать для вывода астронавтов на орбиту и возвращения их на Землю.

Ранее НВ сообщало, что российская космическая корпорация опубликовала отчет за 2017-й год. Оказывается, в низких показателях работы виноваты курс рубля, частные ракетостроители из США и Украина.

В графе "обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года" авторы написали, что виноваты, в частности, компания Илона Маска SpaceX, которая предлагает заниженные цены на космические запуски, и Украина – потому что не вовремя поставила комплектующие для разгонного блока Бриз-КМ и сорвала запуск спутника Лыбидь.