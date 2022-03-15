Скандал на российском ТВ. Кто такая Марина Овсянникова и почему ее протест скорее всего — фейк 15 марта, 11:34 Цей матеріал також доступний українською 14 марта в эфире Первого канала произошел скандальный инцидент (Фото:Первый канал)

14 марта в эфире российского Первого канала случился инцидент. Позади ведущей Екатерины Андреевой появилась женщина с плакатом, на котором были написаны антивоенные лозунги. Многие сочли ее героиней, но есть основания полагать, что это постановка.

Личность активистки выяснилась быстро, ею оказалась редактор того же Первого канала Марина Овсянникова. Это стало известно благодаря Telegram-каналу Ксении Собчак, выложившей видеообращение Овсянниковой, сделанное до акции в эфире вечернего выпуска новостей.

В том ролике уроженка Одессы говорит о том, что сожалеет о своей многолетней работе на пропагандистском ресурсе, открыто обвиняет Путина в агрессии в сторону Украины и призывает россиян идти на митинги.

Впрочем, данные о самой активистке противоречивы. Существует информация, что ее девичья фамилия — Ткачук, и она училась на журфаке Кубанского университета чуть ли не на одном курсе со скандально известной российской пропагандисткой Маргаритой Симоньян. Об этом рассказала выпускница того же учебного заведения. Фамилию Овсянникова женщина получила после замужества, а ее супруг Игорь Овсянников — режиссер Russia Today, издания, транслирующего позицию Кремля вопреки всем журналистским стандартам этики.

И тем, не менее, все это звучит как настоящий вызов путинскому режиму. Протест против кровавой диктатуры из уст наполовину украинки звучит смело, дерзко, но вместе с тем вполне логично. Однако событие вызвало подозрение как у обычных пользователей сети, так и у профессиональных медийщиков. Например, Сергей Дидковский, CEO PR/GR агентства GOLOVA, называет это событие «информационной спецоперацией РСФСР».

Фото: facebook

Почему инцидент с Мариной Овсянниковой может оказаться фейком

Во-первых, слухи о том, что прямые эфиры на Первом канале на самом деле представляют собой заранее записанный материал, ходят давно. Россия — государство с тотальной цензурой, поэтому допустить прокол во время трансляции ее главного рупора (а именно им и является Первый канал) сложно.

Подозрения вызывает и тот факт, что первая запись выпуска с Овсянниковой в сети сделана с телевизора. Довольно странно представить, что кто-то будет записывать на камеру вечерний выпуск новостей.

Еще более забавно, что в Telegram-канале Ксении Собчак «Осторожно, новости» появилось сразу несколько записей происходящего с разных ракурсов, в том числе, было записано закулисье, то есть, момент, когда Овсянникова бежала с плакатом к студии. Многих смутил тот факт, что редактор с листом А1 не вызвал подозрений у охраны Останкино, но привлек внимание зевак со смартфонами.

Фото: facebook

Кстати, о Собчак

Дочь ближайшего друга и покровителя Путина, периодически становящаяся оппозиционеркой, особенно рьяно освещает эту историю. Она же первой выложила ролик Овсянниковой, записанный накануне того самого эфира. Это случилось довольно быстро после инцидента на Первом — спустя сорок минут.

Все это возможно лишь в том случае, если Овсянникова заранее передала запись видео доверенным лицам с целью его распространения.

А что же было в видео?

Вот текст, озвученный Овсянниковой:

«То, что сейчас происходит на Украине — преступление, и Россия — страна-агрессор. И ответственность за это преступление лежит только на совести одного человека. И этот человек — Владимир Путин.

Мой отец украинец, моя мать русская. И они никогда не были врагами. И это ожерелье на моей шее [на шее автора украшение в сине-бело-красных и голубо-желтых тонах] - символ того, что Россия должна немедленно остановить братоубийственную войну и наши братские народы еще смогут примириться.

К сожалению, последние годы я работала на Первом канале, занимаясь кремлевской пропагандой, и мне сейчас очень стыдно за это. Стыдно за то, что позволяла говорить ложь с экрана телевизора. Стыдно за то, что позволяла зомбировать русских людей.

Мы промолчали в 2014 году, когда все это только начиналось. Мы не вышли на митинги, когда Кремль отравил Навального. Мы просто безмолвно наблюдали за этим античеловеческим режимом. И сейчас от нас отвернулся весь мир. И еще десять поколений наших потомков не отмоются от позора этой братоубийственной войны.

Мы, русские люди — думающие и умные, только в наших силах остановить это безумие. Выходите на митинги, ничего не бойтесь, они не могут пересажать нас всех", — призвала она.

Подозрение вызывают пару моментов. Во-первых, упоминание 2014 года, то есть, периода захвата Крыма и начала войны на Донбассе. Большинство россиян не видят в этих событиях преступлений России, но Овсянникову это возмутило.

Впрочем, не настолько сильно, чтобы заявить о своей позиции в 2014-м, когда давление на свободу слова было в разы меньшим, чем сейчас.

Также Овсянникова упоминает отравление Навального Кремлем. Но оппозиционер твердо обозначил свою позицию насчет Крыма — по его мнению, украинский полуостров останется собственностью России, и никак иначе.

Возникает вопрос, о чем же тогда сожалеет Овсянникова и каково ее мнение касательно Крыма?

Но кому нужен этот скандал на Первом?

В первую очередь, он может быть выгоден Константину Эрнсту, его генеральному директору. Цель более чем очевидна — показать иллюзию свободы слова на Первом канале. Его давно обвиняют в том, что все эфиры выходят в записи, и инцидент 14 марта может быть попыткой опровергнуть эти слухи.

Второй и тоже вероятный вариант — все это призвано обелить российское общество в глазах всего мира. Не секрет, что россияне становятся изгоями в цивилизованных странах. Демарш Овсянниковой может создать иллюзию борьбы за свободу слова в стране, давно превратившейся в деспотию.

Фото: facebook

Пользователи сети обращают внимание на то, что все это отвлечет внимание от трагедии в Украине. В нашей стране происходит геноцид населения, что является главной темой для обсуждения по всему миру. Но ночью с 14 на 15 марта в инфополе ворвалась борьба за свободу слова в лице редактора Первого канала.

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