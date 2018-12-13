Летающий особняк. Boeing представила бизнес-лайнер за $400 млн

Компания Boeing презентовала новый частный авиалайнер 777X, который может без посадок облететь вокруг половины земного шара.

К примеру, версия лайнера BBJ-777-8 способна без остановок долететь от Нью-Йорка до Австралии, сообщает Business Insider.

Заказчики могут выбрать одну из двух моделей: BBJ 777-8 или 777-9. BBJ 777-8 обеспечивает самую высокую дальность полета в 21 570 км и салон площадью 302,5 кв. м. BBJ 777-9 имеет еще более просторный салон, одновременно обеспечивая дальность полета в 20 370 км.

Чтобы продемонстрировать гибкость и возможности изменений просторного салона самолета, подразделение BBJ представило интерьерные концепции от трех ведущих компаний по дизайну интерьера салона: Greenpoint Technologies, Jet Aviation и Unique Aircraft Design.

Стоимость Boeing 777-8 составляет $394,9 млн, а более крупный 777-9 стоит $425,8 млн. При этом в стоимость не входит нестандартный интерьер. Ожидается, что Boeing 777-9 войдет в эксплуатацию в 2020 году, а вскоре после этого появится 777-8.

Компания Boeing Business Jets презентовала BBJ 777X на выставке ближневосточной ассоциации деловой авиации в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты. По данным представителей корпорации, на новые самолеты уже получен 21 предварительный заказ.

"Наши самые эксклюзивные клиенты хотят путешествовать с лучшим пространством и комфортом и лететь прямо к месту назначения. Новый BBJ 777X даст им это, как ни один другой самолет ранее, переопределяя сверхпродолжительные VIP-путешествия", - заявил Грег Лэкстон, глава Boeing Business Jets.

С 1996 года BBJ превращает коммерческие авиалайнеры Boeing в роскошные частные самолеты для богатой элиты мира. Подразделение BBJ не продает много самолетов, в истории компании за эти годы лишь 261 заказ, но каждый самолет - это произведение летного искусства.

Разработка самолета Boeing 777X ведется с начала 2010-х годов и сейчас находится на этапе подготовки к первому полету. В конце ноября Boeing показала состыковку всех элементов планера первого летного экземпляра 777X.