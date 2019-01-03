Китайский зонд сделал первые в истории снимки обратной стороны Луны
Инновации

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Китайский зонд сделал первые в истории снимки обратной стороны Луны

Иллюстративное изображение посадки аппарата на Луну

Xinhua News Agency

Китайский зонд Чанъэ-4 сделал первые в истории снимки обратной стороны Луны после успешной посадки на этой части спутника Земли утром 3 января.

Об этом сообщает АР.

Чанъэ-4 совершил посадку на поверхности Луны в 10:26 по пекинскому времени. Первую фотографию лунной поверхности, ранее скрытой от людей, аппарат сделал в 11:40.

На фото изображен небольшой кратер и бесплодная поверхность луны, которая, вероятно, освещается светом зонда.

Чанъэ-4 является посадочным аппаратом, который состоит из стационарной лунной станции и лунохода, он был успешно запущен 7 декабря с космодрома Сичан в юго-западной провинции Сычуань. Аппарат вышел на орбиту Луны 12 декабря. Тридцатого декабря аппарат вышел на орбиту, с которой он должен был совершить посадку.

Китайская программа зондирования Луны "Чанъэ", названная в честь мифической богини Луны, включает в себя три этапа: облет вокруг спутника Земли, посадка на Луну и возвращение с Луны на Землю. Первый этап программы уже успешно завершен. В настоящее время реализуется второй этап этой программы.

Фото: ЕРА/UPG

Теги:   Луна Китай

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