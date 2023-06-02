За последнее десятилетие Украина стала одним из главных киберспортивных хабов Европы. Страна, где были основаны Natus Vincere, B8, Monte. Родина Даниила « Dendi» Ишутина, Александра « s1mple» Костылева, Валерия « B1t» Ваховского, Виктора « sdy» Оруджева и многих других профессиональных игроков. Место проведения The Kiev Major 2017 и WePlay AniMajor — самых популярных Major-турниров в истории дисциплины Dota 2.

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2022 год должен был стать еще одним успешным годом для представителей украинского киберспорта.

Трудно назвать сегмент национального бизнеса, который не изменился с начала масштабного вторжения Российской Федерации на территорию Украины. Киберспорт не стал исключением. В связи с полномасштабной войной украинские организации трансформировались, меняли подходы к ведению бизнеса, а также запускали пилотные проекты и выходили на новые рынки. Как изменились киберспортивные компании родом из Украины за последний год?

Фото: WePlay Studios

Отказ от контрактов и партнерств с российскими контрагентами

До 24 февраля 2022 года украинский киберспорт был тесно интегрирован с российским. Этот феномен даже получил название — СНГ-киберспорт. Термин часто можно было услышать в контексте описания особенностей ведения бизнеса в Восточной Европе. Турнирные операторы редко различали зрителей из Украины, Казахстана, России и Беларуси, а просто называли их «СНГ-комьюнити».

Основным языком «СНГ-комьюнити» считался русский. За права на русскоязычные трансляции шла активная борьба — цены всегда были одними из самых высоких на рынке. Для команд было вполне нормально составлять международные миксы, где вместе могли играть и украинцы, и россияне, и белорусы.

Сегодня веры в СНГ-киберспорт, как и в спорт вне политики, нет. Большинство киберспортивных организаций и турнирных операторов еще в начале полномасштабного вторжения разорвали все контракты с партнерами из России. Это касается как рекламных соглашений, так и договоренностей на создание русскоязычных трансляций. Например, украинская компания WePlay Studios (ранее — WePlay Esports) разорвала все контракты с компаниями из России и Беларуси, а также прекратила вещание на русском языке на всех своих каналах.

Фото: WePlay Studios

Новая весна украиноязычного контента

Вместе с отказом от русскоязычного продукта повысился спрос и на контент на украинском языке. Комьюнити начали объединять не только общие интересы, но и ценности и принципы. За год украиноязычные трансляции не только не уступают по показателям просмотров русскоязычным эфирам. По качеству и интерактивности украиноязычный каст порой даже сильнее многих иноязычных трансляций.

59 тысяч — столько зрителей на пике смотрели украиноязычную трансляцию от Maincast матча между Monte и Natus Vincere на BLAST Paris Major 2023. Это рекордный показатель количества зрителей украиноязычного каста киберспортивного турнира. Второе место по количеству наблюдателей принадлежит трансляции эфира The International 2022 по Dota 2 на украинском языке — матч между Team Secret и Tundra Esports одновременно смотрели более 46 тысяч человек.

Не менее популярным стал и контент на гейминг-тематику. За май 2023 года общее количество часов просмотра трансляций на Twitch на украинском языке составляло более 4 миллионов. При этом среднее количество зрителей на одной трансляции было 5600 человек. На YouTube показатели не менее солидные. Так, запущенный только весной 2023 года канал КЛИК (Клуб любителей истории киберспорта) под каждым видео собирает не менее 2 тысяч просмотров.

Фото: WePlay Studios

Анализ бизнес-модели и выход на новые рынки

О проведении турниров и соревнований в Украине в офлайн-режиме — со зрителями и игроками на арене — сегодня речь не идет. Это слишком опасно из-за постоянных обстрелов всей территории Украины. Как и другие отрасли, киберспорт несет убытки из-за войны. Искать бюджеты внутри страны сложно — все ресурсы направлены на помощь армии, что очень правильно.

Многие украинские киберспортивные компании ищут альтернативные решения и проекты за границей. Одним из таких бизнесов является и WePlay Studios. Бывший киберспортивный турнирный оператор, а сегодня контент-продакшн-студия в июне 2022 года открыла киберспортивную арену в Лос-Анджелесе, США. Вся команда на локации — украинцы, которые на момент 24 февраля 2022 года находились за границей.

Компания заключила партнерство с Enthusiast Gaming, в рамках которого WePlay выступает в качестве официального технического партнера шоу NFL Tuesday Night Gaming Season 1. NFL Tuesday Night Gaming — развлекательное онлайн-шоу, где еженедельно звезды NFL (National Football League) и ведущие инфлюенсеры из сферы гейминга соревнуются между собой в Rocket League, Fortnite, Fall Guys и Madden NFL. Команда WePlay как удаленно из киевского офиса, так и на локации работала над разработкой и внедрением формата проекта, его дизайн- и контент-составляющей, созданием дизайна сцены, компьютерной графики и дополненной реальности в ходе трансляции, а также над техническим обеспечением шоу. Сейчас продолжаются переговоры о запуске второго сезона проекта.

Фото: WePlay Studios

Благотворительные проекты и помощь украинскому комьюнити

Притом что часто киберспорт как бизнес воспринимается скептически и инфантильно, в такое тяжелое для страны время эта индустрия проявила сознательную позицию. Сложно назвать хотя бы одну организацию или компанию, которая не вносит вклад в будущую победу Украины.

Natus Vincere проводят благотворительные турниры ради сбора средств для армии, передают автомобили Вооруженным силам Украины и создают благотворительный мерч. Maincast делают публичные сборы среди аудитории и талантов на инструменты и необходимую технику на нужды украинской армии. B8 проводят благотворительные шоу-матчи для сбора средств общественным организациям, на международном уровне распространяют информацию о войне в стране. WePlay Studios закупают гуманитарную помощь для детей, пострадавших от войны, и ежемесячно передают часть дохода Фундації Течія, которая оказывает помощь украинской армии. Перечислять всех, кто помогает, можно очень долго.

С началом полномасштабной войны начались глобальные изменения в киберспорте. Команды и киберспортсмены из России попадают под санкции, и неизвестно, какое будущее у российского киберспорта и есть ли оно вообще. Для украинского киберспорта ситуация также изменилась: начали развиваться украиноязычные трансляции, запускаться локальные и международные партнерства. Киберспортивный бизнес в Украине стал более гибким и при этом сплоченным. А после победы Украину ждут еще немало новых турниров, достижений и побед на международной арене.