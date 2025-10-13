Украина сегодня воюет уже на двух фронтах — физическом и цифровом. Пока наши защитники держат линию на востоке, в киберпространстве ежедневно происходят атаки на государственные органы, банки, энергетику, медиа и бизнес.

Только за 2024 год CERT-UA зафиксировала более 4 300 киберинцидентов — на 70% больше, чем годом ранее.

Эта статистика отражает новую реальность, в которой киберустойчивость стала частью национальной безопасности.

Параллельно страна готовится к масштабной реинтеграции военных. После завершения войны речь будет идти о примерно пяти миллионах ветеранов и членов их семей — это около 10% населения Украины. Возвращение к гражданской жизни такого количества военных станет одним из ключевых вызовов для государства и общества.

Самым эффективным инструментом адаптации всегда была занятость — и именно здесь открывается уникальное «окно возможностей».

Глобальный рынок кибербезопасности переживает беспрецедентный дефицит кадров.

По данным ISC2 Global Workforce Study 2024, в мире работает около 5,5 миллиона специалистов, но не хватает еще 4,8 миллиона — почти половина от всех потребностей остается незакрытой.

Европа тем временем повышает стандарты защиты информации: директива NIS2, вступившая в силу в октябре 2024 года, обязывает компании по всему ЕС внедрить системное управление киберрисками, проводить аудиты и тестирование на проникновение.



Спрос на специалистов, способных строить SOC-процессы, анализировать инциденты и гарантировать соответствие новым требованиям, растет ежемесячно.

И именно здесь пересекаются две реальности: потребность Украины в реинтеграции ветеранов и мировой кадровый голод в сфере кибербезопасности.

Почему именно кибер

Для многих ветеранов и ветеранок кибербезопасность — это логичное естественное продолжение миссии.

Они уже знают, что такое дисциплина, стратегическое мышление, работа под давлением и командное взаимодействие.

В киберзащите эти качества становятся ключевыми.

Стрессоустойчивость помогает быстро реагировать на инциденты и не паниковать, когда система « горит».

помогает быстро реагировать на инциденты и не паниковать, когда система горит». Командная работа — основа любого SOC, где аналитики действуют как единое подразделение.

— основа любого SOC, где аналитики действуют как единое подразделение. Мышление категориями безопасности — природная черта ветеранов, ведь они умеют видеть риски раньше, чем большинство.

Кроме того, кибербезопасность гарантирует достойную оплату труда, удаленный формат и глобальные перспективы.

Для ветерана и ветеранки это не только новая профессия — это новая идентичность и способ продолжать защищать, только теперь в цифровом измерении.

Киберакадемия SHERIFF: миссия, видение, ценность

Охранный холдинг SHERIFF, который более 22 лет предоставляет услуги в сфере безопасности в Украине и за рубежом, адаптировал уже действующую Киберакадемию SHERIFF в образовательный центр, который специализируется на переквалификации ветеранов и ветеранок в специалистов по кибербезопасности.

Фото: SHERIFF

Миссия Академии простая и глубокая:

за шесть месяцев превратить боевой опыт в цифровую компетентность, помочь ветеранам и ветеранкам получить востребованную профессию, обеспечивающую стабильность, самореализацию и продолжение служения государству.

Видение Академии — создать сообщество киберзащитников, которые обладают не только техническими навыками, но и ценностями ответственности, дисциплины и взаимоподдержки.

Поскольку профессия в сфере кибербезопасности не требует физической активности, а только острого ума, знаний и желания учиться, Академия особенно открыта для ветеранов и ветеранок с инвалидностью и тех, кто нуждается в инклюзивных и гибких условиях труда.

Именно в формате удаленного обучения такие участники могут лучше всего раскрыть свой потенциал и получить новую, высокоинтеллектуальную профессию, не ограниченную физическими барьерами.

Как проходит обучение

Учебная программа длится шесть месяцев и состоит из распределения 30% теории — основы информационной безопасности, сетей и протоколов, типичные киберугрозы, стандарты ISO, требования GDPR и регуляции NIS2; и 70% практики — отработка действий на киберполигоне SHERIFF.

Фото: SHERIFF

На полигоне смоделированы реальные кибератаки: ветераны работают в ролях SOC-аналитиков, реагируют на инциденты, проводят пентесты и форензические расследования.

Командные «бои» Blue/Red-team, документирование инцидентов, отчеты для условных CISO — все максимально приближено к реальности.

К обучению привлечены лучшие менторы из отрасли — CISO, пентестеры, аудиторы и консультанты при профессиональной поддержке Национального университета «Киево-Могилянская академия» и Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

Онлайн формат обеспечивает доступность для всех — независимо от региона или физических ограничений.

Психологическая поддержка и адаптация

Киберакадемия SHERIFF уделяет особое внимание психологической адаптации.

Переход от военной службы к гражданской жизни часто сопровождается тревогой, усталостью или сомнениями.

Академия обеспечивает поддержку психологов, групповые занятия по стресс-менеджменту и помощь в коммуникации в команде.

Цель — создать безопасное пространство, где ветераны и ветеранки могут не только учиться, но и восстанавливать уверенность в себе, строить новый круг общения и чувствовать себя частью сообщества, которое понимает их опыт.

Как подать заявку

Для ветеранов и ветеранок, кто готов начать свой путь в киберсфере, Киберакадемия SHERIFF открыла набор на первый поток.

Податься можно просто — через короткую онлайн-анкету (занимает до 2х минут):

👉 форма для участия.

После заполнения кандидат получит инструкции, короткий кибер-тест и приглашение на онлайн-собеседование.

Так начинается новый этап — путь от военной службы к цифровой профессии.

После завершения курса слушатели получают международный сертификат HTB CPTS (Hack The Box Certified Penetration Testing Specialist).

Одним из главных принципов Академии является гарантированное трудоустройство.

Лучшие выпускники остаются в киберподразделениях SHERIFF, а остальные получают поддержку в поиске работы на внешнем рынке.

Партнеры Академии — ІТ-компании и рекрутинговые агентства — помогают составить резюме, подготовиться к собеседованиям и найти первое рабочее место.

Международный контекст: общий тренд

Киберакадемия SHERIFF вписывается в глобальный тренд — подготовку ветеранов к цифровым профессиям.

В США подобные программы реализуют Fortinet Veterans Program, SANS Institute, Hire Our Heroes; в Великобритании — TechVets.

Опыт показывает: ветераны, прошедшие обучение в сфере кибербезопасности, имеют высокие результаты трудоустройства и быстрее интегрируются в гражданскую жизнь.

Фото: SHERIFF

В Европе, где с октября 2024 года действует директива NIS2, спрос на специалистов по киберзащите растет особенно быстро.

Украинские ветераны и ветеранки могут стать частью этого рынка — с украинской устойчивостью и европейским качеством подготовки.

Выгоды для общества

Инициатива SHERIFF — это не только образовательный, но и восстановительный проект. Она помогает тем, кто защищал страну, вернуть себе опору — знания, работу, уверенность.

Киберакадемия объединяет государство, бизнес и ветеранов в общем стремлении к безопасному будущему Украины.

Фото: SHERIFF

Настоящая победа — это когда защитники возвращаются домой и находят свое место в мирной жизни.

Киберакадемия SHERIFF помогает сделать этот путь достойным и осмысленным: научить, поддержать, открыть двери в новую профессию.

Потому что сильная страна — это не только армия, но и те, кто после фронта создает ее безопасное будущее.