Киберакадемия SHERIFF: новая миссия для ветеранов и ветеранок в цифровом мире
SHERIFF
Украина сегодня воюет уже на двух фронтах — физическом и цифровом. Пока наши защитники держат линию на востоке, в киберпространстве ежедневно происходят атаки на государственные органы, банки, энергетику, медиа и бизнес.
Только за 2024 год CERT-UA зафиксировала более 4 300 киберинцидентов — на 70% больше, чем годом ранее.
Эта статистика отражает новую реальность, в которой киберустойчивость стала частью национальной безопасности.
Параллельно страна готовится к масштабной реинтеграции военных. После завершения войны речь будет идти о примерно пяти миллионах ветеранов и членов их семей — это около 10% населения Украины. Возвращение к гражданской жизни такого количества военных станет одним из ключевых вызовов для государства и общества.
Самым эффективным инструментом адаптации всегда была занятость — и именно здесь открывается уникальное «окно возможностей».
Глобальный рынок кибербезопасности переживает беспрецедентный дефицит кадров.
По данным ISC2 Global Workforce Study 2024, в мире работает около 5,5 миллиона специалистов, но не хватает еще 4,8 миллиона — почти половина от всех потребностей остается незакрытой.
Европа тем временем повышает стандарты защиты информации: директива NIS2, вступившая в силу в октябре 2024 года, обязывает компании по всему ЕС внедрить системное управление киберрисками, проводить аудиты и тестирование на проникновение.
Спрос на специалистов, способных строить SOC-процессы, анализировать инциденты и гарантировать соответствие новым требованиям, растет ежемесячно.
И именно здесь пересекаются две реальности: потребность Украины в реинтеграции ветеранов и мировой кадровый голод в сфере кибербезопасности.
Почему именно кибер
Для многих ветеранов и ветеранок кибербезопасность — это логичное естественное продолжение миссии.
Они уже знают, что такое дисциплина, стратегическое мышление, работа под давлением и командное взаимодействие.
В киберзащите эти качества становятся ключевыми.
- Стрессоустойчивость помогает быстро реагировать на инциденты и не паниковать, когда система «горит».
- Командная работа — основа любого SOC, где аналитики действуют как единое подразделение.
- Мышление категориями безопасности — природная черта ветеранов, ведь они умеют видеть риски раньше, чем большинство.
Кроме того, кибербезопасность гарантирует достойную оплату труда, удаленный формат и глобальные перспективы.
Для ветерана и ветеранки это не только новая профессия — это новая идентичность и способ продолжать защищать, только теперь в цифровом измерении.
Киберакадемия SHERIFF: миссия, видение, ценность
Охранный холдинг SHERIFF, который более 22 лет предоставляет услуги в сфере безопасности в Украине и за рубежом, адаптировал уже действующую Киберакадемию SHERIFF в образовательный центр, который специализируется на переквалификации ветеранов и ветеранок в специалистов по кибербезопасности.
Миссия Академии простая и глубокая:
за шесть месяцев превратить боевой опыт в цифровую компетентность, помочь ветеранам и ветеранкам получить востребованную профессию, обеспечивающую стабильность, самореализацию и продолжение служения государству.
Видение Академии — создать сообщество киберзащитников, которые обладают не только техническими навыками, но и ценностями ответственности, дисциплины и взаимоподдержки.
Поскольку профессия в сфере кибербезопасности не требует физической активности, а только острого ума, знаний и желания учиться, Академия особенно открыта для ветеранов и ветеранок с инвалидностью и тех, кто нуждается в инклюзивных и гибких условиях труда.
Именно в формате удаленного обучения такие участники могут лучше всего раскрыть свой потенциал и получить новую, высокоинтеллектуальную профессию, не ограниченную физическими барьерами.
Как проходит обучение
Учебная программа длится шесть месяцев и состоит из распределения 30% теории — основы информационной безопасности, сетей и протоколов, типичные киберугрозы, стандарты ISO, требования GDPR и регуляции NIS2; и 70% практики — отработка действий на киберполигоне SHERIFF.
На полигоне смоделированы реальные кибератаки: ветераны работают в ролях SOC-аналитиков, реагируют на инциденты, проводят пентесты и форензические расследования.
Командные «бои» Blue/Red-team, документирование инцидентов, отчеты для условных CISO — все максимально приближено к реальности.
К обучению привлечены лучшие менторы из отрасли — CISO, пентестеры, аудиторы и консультанты при профессиональной поддержке Национального университета «Киево-Могилянская академия» и Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.
Онлайн формат обеспечивает доступность для всех — независимо от региона или физических ограничений.
Психологическая поддержка и адаптация
Киберакадемия SHERIFF уделяет особое внимание психологической адаптации.
Переход от военной службы к гражданской жизни часто сопровождается тревогой, усталостью или сомнениями.
Академия обеспечивает поддержку психологов, групповые занятия по стресс-менеджменту и помощь в коммуникации в команде.
Цель — создать безопасное пространство, где ветераны и ветеранки могут не только учиться, но и восстанавливать уверенность в себе, строить новый круг общения и чувствовать себя частью сообщества, которое понимает их опыт.
Как подать заявку
Для ветеранов и ветеранок, кто готов начать свой путь в киберсфере, Киберакадемия SHERIFF открыла набор на первый поток.
Податься можно просто — через короткую онлайн-анкету (занимает до 2х минут):
👉 форма для участия.
После заполнения кандидат получит инструкции, короткий кибер-тест и приглашение на онлайн-собеседование.
Так начинается новый этап — путь от военной службы к цифровой профессии.
После завершения курса слушатели получают международный сертификат HTB CPTS (Hack The Box Certified Penetration Testing Specialist).
Одним из главных принципов Академии является гарантированное трудоустройство.
Лучшие выпускники остаются в киберподразделениях SHERIFF, а остальные получают поддержку в поиске работы на внешнем рынке.
Партнеры Академии — ІТ-компании и рекрутинговые агентства — помогают составить резюме, подготовиться к собеседованиям и найти первое рабочее место.
Международный контекст: общий тренд
Киберакадемия SHERIFF вписывается в глобальный тренд — подготовку ветеранов к цифровым профессиям.
В США подобные программы реализуют Fortinet Veterans Program, SANS Institute, Hire Our Heroes; в Великобритании — TechVets.
Опыт показывает: ветераны, прошедшие обучение в сфере кибербезопасности, имеют высокие результаты трудоустройства и быстрее интегрируются в гражданскую жизнь.
В Европе, где с октября 2024 года действует директива NIS2, спрос на специалистов по киберзащите растет особенно быстро.
Украинские ветераны и ветеранки могут стать частью этого рынка — с украинской устойчивостью и европейским качеством подготовки.
Выгоды для общества
Инициатива SHERIFF — это не только образовательный, но и восстановительный проект. Она помогает тем, кто защищал страну, вернуть себе опору — знания, работу, уверенность.
Киберакадемия объединяет государство, бизнес и ветеранов в общем стремлении к безопасному будущему Украины.
Настоящая победа — это когда защитники возвращаются домой и находят свое место в мирной жизни.
Киберакадемия SHERIFF помогает сделать этот путь достойным и осмысленным: научить, поддержать, открыть двери в новую профессию.
Потому что сильная страна — это не только армия, но и те, кто после фронта создает ее безопасное будущее.