Лучший подарок на День влюбленных. Какой ноутбук ASUS с OLED-дисплеем выбрать прямо сейчас 9 февраля, 15:19 Новости компаний ASUS

Может ли быть лучший момент, чтобы подарить любимому человеку стильный, тонкий и легкий ноутбук, чем День влюбленных 14 февраля? Наверное, нет.

Стильная и изящная вещь может быть еще и очень практичной.

Ничто не свидетельствует об этом более красноречиво, чем ультратонкий ноутбук. Это не только стильный гаджет, но и идеальный рабочий инструмент в наши нелегкие времена. Большинство из нас сегодня работает удаленно, да еще при регулярных отключениях электричества.

Видео дня

Компактный ноутбук, который можно всегда носить с собой, достаточно производителен, чтобы решать любые задачи на ходу, и достаточно автономен, чтобы пережить любой блекаут.

Итак, ноутбук ASUS Zenbook с OLED-дисплеем — лучший подарок на День влюбленных

Вот три ноутбука от ASUS, которые станут отличным подарком на День влюбленных.

Фото: ASUS

Zenbook 14 OLED (UX3402) — быстрый и утонченный

Zenbook 14 OLED является настоящим эталоном мощного и одновременно портативного ноутбука.

Ноутбук отличается уникальным дизайном, который традиционно изящный, но вполне современный.

Источником вдохновения для его создания стала вечная классика — традиционная японская техника починки керамики «концуги». Крышка ноутбука доступна в двух новых свежих цветах: задумчивый синий (Ponder Blue) и зеленый селадон (Aqua Celadon).

Фото: ASUS

Процессор Intel Core 12-го поколения, 16 гигабайт оперативной памяти и твердотельный накопитель емкостью 1 терабайт гарантируют высокое быстродействие. А для продолжительной автономной работы предусмотрен аккумулятор высокой емкости. Вся эта мощность скрыта в тонком и легком корпусе, который при толщине 16,9 мм весит менее 1,4 кг.

Изюминкой ноутбука является невероятный OLED-экран формата 2,8K с соотношением сторон 16:10. Он поддерживает технологию расширенного динамического диапазона (HDR) и выдает безупречное изображение с кинематографическим цветовым охватом 100% DCI-P3, причем точность воспроизведения цветов подтверждена сертификацией PANTONE.

Такой дисплей подарит вам настоящее удовольствие при работе и просмотре видео, он также полностью отвечает требованиям для профессиональной работы с графикой.

Это делает изящный Zenbook 14 OLED полноценной рабочей станцией для профессионала.

Фото: ASUS

Zenbook Pro 14 Duo OLED ( UX8402) — невероятные два экрана

ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED — уникальный ноутбук, с которым вы нигде не останетесь незамеченным. Но ведь ноутбук с двумя экранами все еще остается уникальной разработкой ASUS.

Это компактный 14-дюймовый ноутбук, оснащенный максимальной конфигурацией флагманским процессором Intel Core i9 12-го поколения, видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti для ноутбуков, 32 ГБ скоростной оперативной памяти и SSD емкостью 2 ТБ.

Этот ноутбук ориентирован в первую очередь на людей творческих профессий: художников, дизайнеров, разработчиков. Именно они в полной мере оценят возможности новейшей конструкции этой модели, оснащенной сразу двумя высококачественными дисплеями.

В основном на дисплее используется 14,5-дюймовая сенсорная OLED-панель с разрешением 2,8K. Она имеет соотношение сторон 16:10, которые предпочитают профессионалы, и воспроизводит 100% оттенков цветовой гаммы DCI-P3.

Второй дисплей ScreenPad Plus — 12,7-дюймовый сенсорный дисплей на всю ширину корпуса — поддерживает новейшие высокоточные стилусы, такие как ASUS Pen 2.0. Механизм наклона располагает его под оптимальным для работы углом и открывает большое вентиляционное отверстие для увеличения воздушного потока.

Благодаря этому ноутбук отлично охлаждается даже под большой нагрузкой.

В режиме расширения ScreenPad Plus можно использовать как обычный внешний дисплей, на который удобно вывести дополнительные окна активных программ или инструментальные панели для работы с контентом, графикой, 3D-моделью или аудио.

Фото: ASUS

Многие пользователи оценят возможность выводить на второй экран окна мессенджеров. Благодаря этому можно оптимизировать свой рабочий процесс, не тратить драгоценное время на переключение между окнами.

Устройство при толщине корпуса 1,79 мм весит всего 1,7 кг, поэтому его можно легко брать с собой в командировку или на встречу с клиентами.

Zenbook S 13 OLED (UM5302) — изящный стиль

13-дюймовый ноутбук Zenbook S 13 OLED толщиной 14,9 мм весит всего 1 кг.

Его максимальная конфигурация, состоящая из процессора AMD серии Ryzen 6000 и видеокарты AMD Radeon, поместилась в очень тонком корпусе из магниево-алюминиевого сплава.

Доступен в четырех вариантах нового цвета (утонченный белый, задумчивый синий, зеленый селадон, легкий бежевый), Zenbook S 13 OLED создан, чтобы выделяться и создавать гармонию. Вы получите настоящее наслаждение при работе с OLED-дисплеем с разрешением до 2,8K, соотношением сторон 16:10 и очень тонкой рамкой.

Порты USB-C поддерживают вывод видеосигнала формата 4K на внешние мониторы и зарядку ноутбука, а для подключения звукового оборудования предназначен удобный комбинированный аудиоразъем.

Фото: ASUS

Регулярные отключения электричества заставляют нас задумываться об автономности наших гаджетов. И Zenbook S 13 OLED вас не разочарует.

Аккумулятор высокой емкости позволяет работать до 19 часов без дополнительной зарядки, а подготовка устройства к новым делам не отнимет много времени: технология ускоренной зарядки обеспечивает рост уровня заряда аккумулятора от 0 до 60% всего за 49 минут.

Кроме того, благодаря совместимости с разными зарядными устройствами стандарта USB (технология ASUS USB-C Easy Charge) это устройство легко заряжать от павербанков.

Устройство имеет эксклюзивное антибактериальное покрытие ASUS AntiBacterial Guard, способное ингибировать рост бактерий с эффективностью 99%. Такая защита поможет предотвратить передачу вредных микроорганизмов через контакт с поверхностями ноутбука, снижая потребность в регулярной обработке ваших рук антисептиками.