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Как живой. На телеканале Россия 24 показали сюжет о фейковом роботе
Инновации

Сегодня, 11:42

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Как живой. На телеканале Россия 24 показали сюжет о фейковом роботе

В России выдали аниматора за настоящего робота

Фото - шоуроботы.рф

В программе Вести-Ярославль показали сюжет о роботе Борисе, который якобы знает математику, умеет ходить, говорить и танцевать. Оказалось, это был просто человек в костюме. 

Подставу заметил один из пользователей издания Tjournal.

"Заявлять, что Россия 24 не знала про подделку и была обманута организаторами форума, нельзя - на фото Вестей явно видна шея аниматора внутри костюма. На протяжении всего сюжета журналисты не говорили, что робот ненастоящий. Зато отмечали его способности к обучению", - пишет читатель Tjournal. 

Подделку определили из-за того, что у "робота" не было ни одного датчика, а лишь мигающие светодиоды, и никому ранее не было известно о подобных разработках в России. Не говоря уже о неуклюжих движениях машины, которая идеально повторяет форму тела человека, и звуках, которые были записаны заранее и исходили из колонок в зале. 

Роботом Борисом оказался костюм для аниматоров от компании Шоуроботы.рф, который назывется Робот Алеша. На сайте Шоуроботы.рф указано, что "дизайн и техническое исполнение этого костюма создают почти полную иллюзию, что перед вами настоящий робот, а анатомия этого костюма сделана таким образом, что человек внутри него произвольно начинает двигаться, как робот".

Костюм весит около 10 кг, может быть в высоту от 165 см до 185 см и в него вмонтированы преобразователь голоса, динамики, микрофон, планшет с фронтальной камерой, а также вентиляция шлема и спины. Стоимость такой разработки - 250 тыс. рублей (чуть более 100 тыс. грн).

Сообщается, что фейковый робот Борис танцевал на форуме ПроеКТОриЯ под песню группы Little Big - Skibidi, а через несколько часов телеканал Россия 24 удалил сюжет о технической новинке со своего YouTube-канала.

Напомним, что пару месяцев назад американская компания Boston Dynamics показала робота-пса, который мог танцевать тверк и лунную походку под песню Uptown Funk Бруно Марса.

Теги:   Россия 24 Фейк Роботы

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