К Рождеству. Ричард Брэнсон обещает отправить людей в космос в этом году

Британский миллиардер Ричард Брэнсон заявил, что он "довольно уверен", что его предприятие по космическому туризму может достичь своей вехи к концу 2018 года.

Первые рейсы совершат профессиональные пилоты, без пассажиров на борту, сообщает CNN.

Сам Брэнсон говорит, что ему очень хочется стать первым пассажиром Virgin Galactic.

"Мне не разрешают летать до тех пор, пока тестовые пилоты не сломают его несколько раз. Мне бы очень хотелось побывать в этом самом первом полете, но пилоты - невероятно смелые люди", - признался основатель Virgin Galactic.

SpaceShipTwo, космический аппарат от Virgin Galactic, вылетит в космос после того, как он отсоединяется от крыла материнского корабля. Он был тщательно протестирован на земле и на более низких высотах, сказал Брэнсон. Но первые несколько рейсов в космос будут "опасными". Брэнсон сказал, что пилоты будут летать со скоростью 2300 миль в час, ускоряясь до максимальной скорости.

"Я хотел бы доказать, что наши критики ошибаются, и я достаточно уверен, что до Рождества мы это сделаем. Думаю, что когда мы будем в космосе, нам нужно будет провести ряд других испытательных полетов, прежде чем я отправлюсь в космос, а затем - вы", - сказал Брэнсон.

Ранее в этом году компания возобновила испытательные полеты на базе восстановленного SpaceShipTwo под названием VSS Unity. Последний тест в июле отправил корабль на максимальную высоту 32,3 мили. Цель состоит в том, чтобы отправить VSS Unity более чем на 50 миль над Землей.

Если Virgin Galactic успеет в космос к Рождеству, предприятие Брэнсона окажется впереди своего прямого конкурента - Blue Origin Джеффа Безоса. Компания Blue Origin, основанная в 2000 году, также планирует предлагать клиентам суборбитальные рейсы, но уже в 2019 году.

"Безопасность - это все, что имеет значение, если вы отправляете людей в космос. Поэтому никто из нас не будет гоняться за первенством. Но Virgin Galactic станет первым", - подчеркнул Ричард Брэнсон.

"Илон сделал необычные вещи, мы надеемся сделать необычные вещи. Джефф, я уверен, будет делать необычные вещи. Спрос на космические путешествия, будь то спутники, или отправка людей в космос, огромен. Нас ждут захватывающие времена", - добавил миллиардер.