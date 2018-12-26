И шелест пакетов. Сеть супермаркетов запатентовала систему для подслушивания покупателей
Инновации

Сегодня, 13:44

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И шелест пакетов. Сеть супермаркетов запатентовала систему для подслушивания покупателей

Walmart патентует систему для подслушивания покупателей

Сеть магазинов Walmart получила патент на новую систему прослушивания, которая, в случае ее развертывания, может создать неудобства для некоторых сотрудников и покупателей.

Система настолько чуткая, что анализирует не только речь, но и звуки шагов и шелест сумок, сообщает The Verge

Например, предлагаемая система прослушивания сможет обнаружить шелест пакетов у покупателя и определить их количество. Walmart может использовать эту технологию в качестве своего рода противоугонного решения, чтобы выяснить, совпадает ли количество предметов в транзакции и количество использованных пакетов.

В то же время система будет не просто средством защиты от кражи, но и средством мониторинга взаимодействия сотрудников с клиентами и, возможно, отслеживания того, что клиенты говорят о продуктах в режиме реального времени.

"Кроме того, звуковые датчики могут записывать звук разговоров между гостями и сотрудником в терминале. Система может обрабатывать аудио разговора, чтобы определить, приветствует ли сотрудник гостей", - говорится в патенте.

Усовершенствованные системы мониторинга для отслеживания покупателей и сотрудников не совсем оригинальная идея. Розничный конкурент Walmart, компания Amazon, уже два года занимается тестированием своих розничных магазинов Go, в которых нет персонала. Эти магазины отслеживают индивидуальные движения покупателей, вплоть до вашей походки и внешнего вида, чтобы отслеживать, какие предметы вы снимаете с полок.

Walmart в ближайшее время не планирует развертывать эту систему в своих розничных магазинах. Но это доказывает, что один из крупнейших в мире ритейлеров активно думает о будущем магазинов и безопасности розничной торговли. А вот о вашей конфиденциальности, кажется, уже никто не думает.

Теги:   Сеть Сеть супермаркетов Персональные данные Прослушка

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