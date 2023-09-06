Отдаете предпочтение инновациям и удобству? Обратите свое внимание на холодильники Haier серии 3D 6 сентября, 17:19 Новости компаний Haier

14 лет подряд бренд Haier является лидером мирового рынка бытовой техники. За это время инновационные технологии сделали весомый шаг к тому, чтобы создавать самые удобные и эффективные бытовые приборы для своих пользователей.

Именно для ценителей суперудобства специалисты Haier спроектировали и создали вместительные трехкамерные модели холодильников. Они также отличаются высокой энергоэффективностью, что в наши нелегкие времена является достаточно важным преимуществом. Именно эта продукция и получила название 3D. Эта серия в Украине представлена двумя линейками: трехдверные холодильники шириной от 60 до 70 см, которые с легкостью впишутся в любое кухонное пространство.

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Фото: Haier

Преимущества и особенности

Главной особенностью холодильников 3D от Haier является то, что при ширине всего 60−70 см, они обеспечены впечатляющим внутренним пространством для хранения продуктов. Благодаря своей высоте (до двух метров), а также перевешивающимся дверцам, эти стильные холодильники идеально подходят для хранения большого количества продуктов в ограниченном пространстве.

Так чем же они отличаются от моделей других производителей?

Эти модели отличаются зоной морозильной камеры, которая имеет два больших ящика, установленных на металлические полозья. Эти ящики выдвигаются на 90% своей глубины. Такая конструкция позволяет не открывать всю зону морозильника, что и позволяет сохранять холодный воздух, уменьшая температурные колебания, и снижает потребление электроэнергии на 30%, если сравнивать их с другими моделями.

Выдвижные ящики предназначены для того, чтобы более эффективно использовать пространство и обеспечивать быстрый и удобный доступ ко всем замороженным продуктам.

Важной особенностью холодильников Haier является умная технология Fresher Techs®, которая позволяет регулировать и оптимизировать условия хранения в каждом отделении вашего холодильника, чтобы ваши продукты сохраняли свежесть как можно дольше.

Дисплей с сенсорным управлением, расположенный на внешней стороне дверцы, позволяет не только удобно регулировать температуру, не открывая при этом холодильник, но также предоставляет возможность одним касанием запускать необходимые функции или включать блокировку от любознательных детишек, которые могут захотеть что-то изменить в настройке холодильника.

Также в холодильниках Haier был создан специальный контейнер My Zone с ручной настройкой температуры в пределах от -3° до +5°C, для хранения различных продуктов в зависимости от потребностей.

А технология Humidity Zone обеспечивает хранение фруктов и овощей при оптимальной влажности 90%. Соответствующая циркуляция прохладного воздуха внутри зоны позволяет продуктам дольше сохранять свою питательную ценность.

Фото: Haier

Суперсовременные технологии

Кроме того, эта серия оснащена системой охлаждения No Frost и Air Surround — современной технологией охлаждения холодильной и морозильной камер без намерзания льда на стенках, а также круговой циркуляцией воздуха на каждой полке.

К тому же, система Fresher Shield (собственная разработка Haier), предотвращающая попадание теплого воздуха в морозильную камеру во время непрерывного процесса размораживания, защищает замороженные продукты и предотвращает потерю энергии.

Сочетание технологии No Frost и технологии Fresher Shield позволяет предотвратить образование инея благодаря постоянному отводу влаги. Кроме того, это минимизирует объем воздуха, который может выходить из холодильника во время такого процесса. Более того, такое технологическое сочетание предотвращает перепады температур, благодаря чему продукты всегда хранятся в оптимальных условиях.

Эти холодильники оснащены и антибактериальной системой АВТ, которая позволяет уничтожить до 99,9% вредных бактерий, микробов и вирусов. Именно холодильник может стать идеальным местом для их размножения, вот почему Haier создал эксклюзивную технологию ABT, при которой используется ультрафиолетовый свет, чтобы предотвратить распространение бактерий в холодильнике. Такой чистый воздушный поток помогает сохранить не только вкус и качество продуктов, но и защитить свое здоровье в домашних условиях.

Зона комфорта

Холодильники 3D серии имеют очень комфортное освещение Daylight (дневной свет), расположенное по всей задней стенке для наилучшей видимости. А технология Fresher Sensors позволяет следить за температурой по всему объему холодильника. Если на каком-то уровне температура повысилась, то автоматически включается дополнительная подача холодного воздуха для скорейшего восстановления оптимальной температуры.

Фото: Haier

Отделение My Zone позволяет быстро и легко установить один из пяти температурных режимов, от -3° до +5°C, в зависимости от того, какие именно продукты вы собираетесь хранить внутри.

На выбор доступны такие режимы охлаждения: «фрукты и овощи», «морепродукты», «размораживание», «быстрое охлаждение» или же «поддержание 0°C». Это очень практично и эффективно.

Фото: Haier

Охлаждение любимых напитков за 20 минут легко происходит благодаря технологии Instant Cool Zone. Достаточно лишь выбрать программу на цифровом сенсорном экране и немного подождать.

С 2021 года дистанционное управление бытовой техникой торговой марки Haier осуществляется через модуль Wi-Fi благодаря универсальному мобильному приложению hOn, которое можно загрузить через Google Play и App Store. Это приложение позволяет осуществлять полный дистанционный контроль за вашим холодильником Haier. Относительно языка — не стоит переживать, потому что оно было адаптировано на украинском языке.

Бренд Haier

Бренд Haier присутствует на украинском рынке уже более 10 лет. Особенно активно бренд развивается с 2022 года. С этого времени компания переживает динамичный рост. Haier в Украине предлагает широкий ассортимент продукции, особенно в категории холодильников, которая включает комбинированные, многодверные, Side-by-side холодильники. Haier предлагает продукцию в категории стиральной техники, а также встраиваемую технику для кухни — духовые шкафы, варочные поверхности, вытяжки и посудомоечные машины.