Еще меньше. Тайваньская TSMC готовится делать чипы по 3-нм техпроцессу

Крупнейшая компания-производитель полупроводников TSMC получила разрешение на строительство нового завода по производству 3-нм чипов в Южном тайваньском научном парке.

Компания планирует начать строительство во второй половине 2020 года и в 2022 году приступить к серийному выпуску 3-нм продукции, сообщает Taiwan News.

Обязательным условием для строительства 3-нм завода TSMC станет использование 20 % электроэнергии из возобновляемых источников и повторного использования воды в объеме не менее 50 % от суточной необходимости.

Оценка воздействия завода на окружающую среду была принята местным Управлением по охране окружающей среды (EPA) 19 декабря, после того как были высказаны опасения по поводу использования воды и источников энергии. Экологи опасаются, что вновь построенный завод способен исчерпать ресурсы и вызвать проблемы в регионе.

Ожидается, что TSMC инвестирует в проект 600 млн тайваньских долларов, а строительство должно начаться в 2022 году. Начало производства запланировано на конец 2022 года или начало 2023 года.

На том же месте TSMC также строит завод по производству 5-нм чипов, который, как ожидается, будет запущен в конце 2019 или начале 2020 года.

Добавим, что глава контрактного подразделения компании Samsung Electronics доктор Эс Юнг заявил в начале декабря 2018 года, что Samsung намерена запустить массовое производство чипов с использованием 3-нм техпроцесса в 2020 году. Ранее компания Samsung официально сообщала, что техпроцесс с нормами 3 нм будет внедрён в массовое производство в 2021 году.