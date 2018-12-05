Австралийские ученые тестируют быстрый универсальный тест на рак

Ученые из университета Квинсленда разработали универсальный тест на рак, который может за 10 минут выявлять следы заболевания в крови пациента.

Процедура показывает, имеет ли пациент раковые клетки в организме, но не показывает, где именно, сообщает Guardian.

В недорогом и простом тесте используется жидкость, которая меняет цвет, чтобы выявить наличие злокачественных клеток в любом месте тела и дает результаты менее чем за 10 минут. Хотя тест все еще находится в разработке, он использует радикально новый подход к обнаружению рака, который может сделать скрининг рака простой процедурой.

"Основным преимуществом этого метода является то, что он очень дешев и чрезвычайно прост в использовании, поэтому его можно было бы легко принять в клиническую практику", - говорит Лаура Карраскоса, исследователь из Университета Квинсленда.

Тест имеет чувствительность около 90%, то есть он будет обнаруживать около 90 из 100 случаев рака. Это послужит первоначальной проверкой на наличие рака, а врачи займутся более целенаправленными исследованиями.

"Наша методика может быть инструментом скрининга, чтобы информировать врачей о том, что у пациента может быть рак, но для этого потребуются последующие тесты с другими методами для определения типа рака и его стадии", - сказала Карраскоса.

Разработка нового теста стала возможной благодаря открытию команды Квинсленда, что раковая ДНК и нормальная ДНК прилипают к металлическим поверхностям различными способами. Это позволило разработать тест, который отличает здоровые клетки и раковые, даже по крошечным следам ДНК, которые попадают в кровоток.

Тест работает следующим образом. Подозрительная ДНК добавляется в воду, в которой содержатся крошечные наночастицы золота. Хотя они золотые, цвет воды становится розовым. Если ДНК из раковых клеток попадает в этот раствор, она прилипает к наночастицам таким образом, что вода сохраняет свой первоначальный цвет. Но если ДНК из здоровых клеток попадает в воду, ДНК связывается с частицами другим способом и делает воду синей.

Такой результат связан с так называемыми метильными группами в крови человека. В то время как ДНК внутри нормальных клеток имеет метильные группы, которые напоминают пунктир, ДНК внутри раковых клеток в основном голая, а метильные группы обнаруживаются только в небольших кластерах в определенных местах.

"Тест достаточно чувствителен, чтобы обнаружить очень низкий уровень ДНК рака в образце. Этот тест в сочетании с другими простыми тестами может стать мощным диагностическим инструментом", - сказала Лаура Карраскоса.

Методику уже протестировали на крови больных лимфомой, раком молочной железы, предстательной железы и колоректальным раком. В настоящее время австралийские ученые работают над клиническими испытаниями с пациентами с более широким спектром типов рака.