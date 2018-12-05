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Австралийские ученые тестируют быстрый универсальный тест на рак
Инновации

Сегодня, 10:08

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Австралийские ученые тестируют быстрый универсальный тест на рак

Ученые тестируют новый тест на рак

Ученые из университета Квинсленда разработали универсальный тест на рак, который может за 10 минут выявлять следы заболевания в крови пациента.

Процедура показывает, имеет ли пациент раковые клетки в организме, но не показывает, где именно, сообщает Guardian

В недорогом и простом тесте используется жидкость, которая меняет цвет, чтобы выявить наличие злокачественных клеток в любом месте тела и дает результаты менее чем за 10 минут. Хотя тест все еще находится в разработке, он использует радикально новый подход к обнаружению рака, который может сделать скрининг рака простой процедурой.

"Основным преимуществом этого метода является то, что он очень дешев и чрезвычайно прост в использовании, поэтому его можно было бы легко принять в клиническую практику", - говорит Лаура Карраскоса, исследователь из Университета Квинсленда.

Тест имеет чувствительность около 90%, то есть он будет обнаруживать около 90 из 100 случаев рака. Это послужит первоначальной проверкой на наличие рака, а врачи займутся более целенаправленными исследованиями.

"Наша методика может быть инструментом скрининга, чтобы информировать врачей о том, что у пациента может быть рак, но для этого потребуются последующие тесты с другими методами для определения типа рака и его стадии", - сказала Карраскоса.

Разработка нового теста стала возможной благодаря открытию команды Квинсленда, что раковая ДНК и нормальная ДНК прилипают к металлическим поверхностям различными способами. Это позволило разработать тест, который отличает здоровые клетки и раковые, даже по крошечным следам ДНК, которые попадают в кровоток.

Тест работает следующим образом. Подозрительная ДНК добавляется в воду, в которой содержатся крошечные наночастицы золота. Хотя они золотые, цвет воды становится розовым. Если ДНК из раковых клеток попадает в этот раствор, она прилипает к наночастицам таким образом, что вода сохраняет свой первоначальный цвет. Но если ДНК из здоровых клеток попадает в воду, ДНК связывается с частицами другим способом и делает воду синей.

Такой результат связан с так называемыми метильными группами в крови человека. В то время как ДНК внутри нормальных клеток имеет метильные группы, которые напоминают пунктир, ДНК внутри раковых клеток в основном голая, а метильные группы обнаруживаются только в небольших кластерах в определенных местах.

"Тест достаточно чувствителен, чтобы обнаружить очень низкий уровень ДНК рака в образце. Этот тест в сочетании с другими простыми тестами может стать мощным диагностическим инструментом", - сказала Лаура Карраскоса.

Методику уже протестировали на крови больных лимфомой, раком молочной железы, предстательной железы и колоректальным раком. В настоящее время австралийские ученые работают над клиническими испытаниями с пациентами с более широким спектром типов рака.

 

Теги:   Диагноз Рак ДНК Ученые Тест

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