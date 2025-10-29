Албанский министр-ШИ «беременна» 83-мя цифровыми помощниками для депутатов

По словам Рамы, речь идет о создании 83 цифровых помощников — по одному для каждого депутата от Социалистической партии. Эти виртуальные ассистенты должны помогать парламентариям, фиксируя все, что происходит на заседаниях, и сообщать им о пропущенных обсуждениях или событиях.

Премьер пояснил, что каждый из этих детей будет персональным помощником депутата, будет хранить информацию о ходе заседаний и даже давать советы относительно дальнейших действий. «Если вы пойдете на кофе и забудете вернуться на работу, этот помощник перескажет, что было сказано в ваше отсутствие, и кого стоит контраргументировать», — отметил Рама. Он добавил, что система должна заработать полноценно до конца 2026 года.

Диэлла, имя которой переводится как «Солнце», была создана как виртуальный помощник на платформе e-Albania еще в январе. Она помогает гражданам и бизнесу получать государственные документы. В сентябре ее официально назначили министром, ответственным за прозрачность в сфере государственных закупок. По словам Рамы, Диэлла должна обеспечить полное отсутствие коррупции в тендерных процедурах. Все государственные средства, которые подаются на тендер, должны быть абсолютно прозрачными.

Цифровой министр изображена как женщина в традиционном албанском наряде. Она не является министром по вопросам искусственного интеллекта, а сама является искусственным интеллектом — созданным из кода и пикселей. Албания стала первой страной в мире, которая официально назначила нечеловеческого министра на правительственную должность.

Идея создания цифровых помощников для депутатов вызвала неоднозначную реакцию, но Рама убежден, что это новый этап в цифровизации государственного управления. Он назвал это риском, который, по его мнению, оправдал себя.