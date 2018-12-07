Возвращение легенды. Игра Mortal Kombat 11 выйдет в начале 2019 года

На выставке The Game Awards состоялся анонс очередной части культового файтинга Mortal Kombat.

Зрителям показали тизер новинки, а игровой процесс продемонстрируют уже в январе, сообщает pcgamesn.com.

17 января состоится отдельное мероприятие, посвященноу новому файтингу, а саму игру планируется выпустить во всем мире 23 апреля. За предварительный заказ игроки получат Шао Кана и доступ к тестированию.

По словам разработчиков, обновленный движок "обеспечит небывалый уровень погружения". В самом ролике зрителям показали эпизод, в котором друг с другом сражаются Скорпион и Рейден.

В кратком описании упоминается кинематографичный сюжетный режим, возможность настраивать персонажей, знакомые и новые герои. Возможно, геймеров ожидает сюжетная кампания в духе Mortal Kombat: Shaolin Monks.

Интересно, что первые слухи о новой части файтинга появились в ноябре, причем достаточно неожиданно. Актер озвучки Эдуардо Гарза написал в своем блоге гневный пост, посвященный разработчикам игры.

"Я подтверждаю, что профессионалы из PINK NOISE STUDIOS захотели удалить моих персонажей из Mortal Kombat XI. Как жаль, что компания принимает решения, которые влияют на вас, потребителей. Прощайте, Кунг Лао и Рептилия", - написал Гарза. Тем самым он не только подтвердил работу над Mortal Kombat 11, но и подвердил, что игра лишится пары бойцов.