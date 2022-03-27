Россияне уничтожили музей ретро-компьютеров в Мариуполе 27 марта, 10:57 Цей матеріал також доступний українською Теперь Дмитрий Черепанов планирует еще активнее заняться работой сайта, развивая виртуальное наследие своего музея (Фото:it8bit.club / Facebook)

Российские оккупанты уничтожили музей ретро-компьютеров в Мариуполе, в котором находилось более 500 экспонатов.

Об этом сообщил блогер и коллекционер Марк Хоулетт в своем Twitter. Позднее это подтвердил сам владелец музея Дмитрий Черепанов в своем блоге.

«Война уничтожила не только дома и разрушила не только жизни сотен тысяч Мариупольцев, она стирает историю и наследие разных сфер жизни в Мариуполе, но для сайта музея это только начало. К счастью я создал не только музей, я создал и это сайт, на котором сохранилась история музея и его экспонаты. На этом сайте большой архив, который я собирал много лет, программ, музыки, видео, которые пока еще не опубликованы в ленте блога», — пишет Черепанов.

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Теперь он планирует еще активнее заняться работой сайта, развивая виртуальное наследие своего музея.

Помимо фотографий и информации обо 120 компьютеров и консолей, которые были в коллекции Черепанова, он также поддерживает работу ретро-бит радио на своем сайте.