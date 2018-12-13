Собрать и подраться. Игроки в Pokémon Go получили возможность сразиться друг с другом

Игра Pokémon Go получила обновление, в котором появился режим PvP, то есть битвы между тренерами покемонов.

В таких сражениях с 13 декабря могут участвовать игроки с уровнем выше 10, пишет Engadget.

Изначально обновление было доступно только для игроков, достигших 40 уровня и выше, но уже через несколько часов обновлением смогли воспользоваться пользователи, начиная с десятого уровня.

"Вызываем всех тренеров 40 уровня. Ваше время для #GBattle пришло. Тренеры более низких уровней, пожалуйста, подождите, так как мы скоро выложим возможность битвы тренеров на большее количество уровней", - гласило сообщение в официальном аккаунте игры.

Для того, чтобы начать сражение, нужно находиться с предполагаемым соперником в одном и том же месте, либо сразиться с кем-либо из своего списка друзей (для этого нужно находиться с ними в статусе Best или Ultra Friends), а также можно просканировать встроенный QR-код.

Борьба с живыми соперниками может принести игрокам внутриигровые награды, в том числе популярный сейчас Sinnoh Stone, который позволяет развить различных покемонов до их мощных финальных форм.

Ранее НВ сообщало, что студия Niantic Labs, автор игры Pokemon GO, вместе с Warner Bros. работают над проектом под названием Harry Potter: Wizards Unite. Запуск игры с элементами дополненной реальности (AR) ожидался уже в 2018 году, но его перенесли на 2019.

"Игроки будут изучать заклинания, исследовать реальный мир районов и городов, чтобы обнаружить и бороться с легендарными животными, а также объединяться с другими игроками, чтобы одолеть боссов", - говорилось в релизе Niantic.