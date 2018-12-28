Серьезные игры. Cоздатели шутера Fortnite получили $3 млрд прибыли

Игра Fortnite стала самой популярной в мире и помогла компании Epic Games получить рекордную прибыль в размере $3 млрд.

Fortnite, в которую можно играть бесплатно, зарабатывает деньги на продаже цифровых предметов, сообщает TechCrunch.

Как подчеркнул источник в отрасли, основанная еще в 1991 году Epic не предоставила отдельные данные о доходах для своего главного хита, но этот показатель прибыли, в сочетании с другими данными, "дает представление об успехах".

Как частная компания, Epic тщательно контролирует и не афиширует свои финансовые показатели. Но только в ноябре, по оценкам Sensor Tower, пользователи iOS тратили $1,23 миллиона в день. Это помогло игровому банку Fortnite превысить показатель $37 миллионов и довело его общий доход на платформе Apple до более чем $385 миллионов.

При этом необходимо отметить, что Fortnite является кроссплатформенной игрой, которая доступна также на PlayStation, Xbox, Switch, ПК, Mac, Android. Аудитория игры - сотни миллионов человек по всему миру.

Интересно также, что в июле прибыль от Fortnite начала немного снижаться, но игра остается одной из самых прибыльных в индустрии. В июле 2018 года стоимость Epic составляла $14 млрд, сейчас она еще немного выросла.

Прибыль компании могла быть и больше благодаря Китаю, однако издающая Fortnite в стране Tencent пока не смогла получить доход с игры. Причиной этому стала девятимесячная задержка регистрации тайтлов, которая также повлияла и на возможность получения компаниями средств с микротранзакций.

Хотя Fortnite является самым плодотворным релизом, Epic также зарабатывает деньги на других играх и недавно запущенном онлайн-магазине игр, который конкурирует со Steam. Основным отличием магазина Epic является то, что он дает разработчикам 88 процентов своего дохода, в отличие от Valve - фирмы, стоящей за Steam - которая берет себе 30 процентов.