Не для всех. Стали известны системные требования игры Mortal Kombat 11

Продолжение знаменитого файтинга Mortal Kombat выйдет 23 апреля, для запуска игры потребуется 8 ГБ оперативной памяти.

Оформить предзаказ на игру украинцам можно за 749 гривен, сообщается на официальном сайте Steam.

"Игра включает целую армию новых и классических бойцов, а лучший в своем классе сюжетный режим продолжает 25-летние традиции этой кинематографичной саги", - отмечается на странице описания игры в Steam.

Чтобы поиграть за одного из этих бойцов, вам понадобится как минимум 8 ГБ оперативной памяти, видеокарта NVIDIA GeForce GTX 670 или NVIDIA GeForce GTX 1050 (или их аналоги от AMD), а также процессор Intel Core i5-75, AMD Phenom II X4 965 или AMD Ryzen 3 1200.

А поскольку создатели игры обещают "новый графический движок", то для того, чтобы в полной мере насладиться всеми красотами графики и спецэффектов, игрокам понадобится ускоритель уровня GeForce GTX 1060 6GB или Radeon RX 570. Тем не менее, даже эти системные требования уступают некоторым свежим играм.

Релиз Mortal Kombat 11 состоится 23 апреля на всех основных игровых платформах включая PS4, Xbox One, Switch и РС. Предзаказы на всех платформах, кроме консоли Nintendo, уже стартовали.

Ранее НВ сообщало, что на выставке The Game Awards состоялся анонс очередной части культового файтинга Mortal Kombat. Зрителям показали тизер новинки, а игровой процесс продемонстрируют уже в январе.