Оригинальную трилогию видеоигр серии S.T.A.L.K.E.R. и Козаки продают со скидкой 80%. Все средства пойдут на поддержку ВСУ
Сейчас весь сборник можно купить за 95 грн. (Фото:GSC Game World / Twitter)
GSC Game World продает оригинальную трилогию серии видеоигр S.T.A.L.K.E.R. со скидкой в 80%. Все доходы разработчики направят на поддержку фонда Вернись живым.
«Прошло больше месяца с момента, когда в Украине началась полномасштабная война. Болезненное и очень долгое время. GSC Game World начинает благотворительную распродажу игр студии. Все доходы пойдут в фонд Вернись живым», — пишут разработчики в своем Twitter.
Предложение распространяется на оригинальную трилогию игр S.T.A.L.K.E.R. – купить игры можно в Steam, GOG, HumbleBundle, Fanatical, Greenmangaming, GamersGate. Сейчас весь сборник продается за 95 грн.
На всех площадках, кроме Steam, можно также купить и другие игры студии – например, легендарную игру Козаки также со скидкой 80%.
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