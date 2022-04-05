Оригинальную трилогию видеоигр серии S.T.A.L.K.E.R. и Козаки продают со скидкой 80%. Все средства пойдут на поддержку ВСУ 5 апреля, 12:04 Цей матеріал також доступний українською Сейчас весь сборник можно купить за 95 грн. (Фото:GSC Game World / Twitter)

GSC Game World продает оригинальную трилогию серии видеоигр S.T.A.L.K.E.R. со скидкой в 80%. Все доходы разработчики направят на поддержку фонда Вернись живым.

«Прошло больше месяца с момента, когда в Украине началась полномасштабная война. Болезненное и очень долгое время. GSC Game World начинает благотворительную распродажу игр студии. Все доходы пойдут в фонд Вернись живым», — пишут разработчики в своем Twitter.

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Предложение распространяется на оригинальную трилогию игр S.T.A.L.K.E.R. – купить игры можно в Steam, GOG, HumbleBundle, Fanatical, Greenmangaming, GamersGate. Сейчас весь сборник продается за 95 грн.

На всех площадках, кроме Steam, можно также купить и другие игры студии – например, легендарную игру Козаки также со скидкой 80%.

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