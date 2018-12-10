Есть и хорошие новости. Компьютерные игры оказывают положительные эффекты на мозг

Ученые из Австралии и Китая установили, что мозг любителей поиграть в компьютерные игры имеет больше серого вещества.

Также у любителей таких игр отмечалось улучшение когнитивного контроля и координации движений рук и глаз, пишет Science Alert.

Команда, возглавляемая исследователями из Университета электронной науки и технологий Китая и Университета Маккуори в Сиднее зафиксировала различия в мозгах игроков при помощи МРТ.

Для того, чтобы зафиксировать различия, специалисты провели функциональное сканирование мозга 27 добровольцев, играющих в такие многопользовательские проекты, как DOTA2 и League of Legends. В итоге удалось зафиксировать, что у игроков с опытом больше серого вещества в мозге, а также лучше развиты некоторые отделы мозга.

Сканирование с помощью МРТ показало различия в островковой коре головного мозга, которая, как считается, связана с "высшими" когнитивными функциями, которые часто наблюдаются только у людей и приматов, таких как обработка языка, эмпатия и сострадание.

Исследователи предполагают, что, приобретая привычку играть в видеоигры, можно активно увеличить объем серого вещества и связность между сетями в определенных областях мозга.

"Сравнивая экспертов и любителей видеоигр, мы обнаружили, что эксперты видеоигр улучшили функциональные возможности соединения и объем серого вещества в островных субрегионах мозга", - отмечают авторы работы.

Предполагается, что мозг фаната компьютерных игр позволяет ему быстрее и лучше воспринимать новую информацию, а также улучшает координацию движений. Теоретически это может оказаться полезным не только в самих компьютерных играх, но и, например, при вождении автомобиля.