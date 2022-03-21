Вместе с Xbox. Разработчик Fortnite пожертвует всю прибыль с нового сезона игры на помощь Украине 21 марта, 04:27 Цей матеріал також доступний українською Разработчики не будут ждать конца сезона, а начнут жертвовать средства как только появится подобная возможность. (Фото:Epic Games)

Все доходы, которые Epic Games заработает в видеоигре Fortnite с 20 марта по 3 апреля, компания направит на гуманитарную помощь людям, пострадавшим от войны в Украине.

В этой инициативе к Epic Games присоединилась также Xbox, которая направит весь свой чистый доход за этот период на гуманитарную помощь для пострадавших от войны украинцев.

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Все вырученные деньги с внутриигровых покупок в Fortnite пойдут в благотворительные организации вроде Direct Relief, UNHCR, Всемирной продовольственной программы и UNICEF.



В компании отмечают, что не будут ждать конца сезона, а начнут жертвовать средства как только появится подобная возможность.

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