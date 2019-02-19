Декоммунизация. В игре Metro Exodus можно получить достижение за уничтожение статуи Ленина

Статую Ленина можно найти на уровне Тайга

В новой части знаменитого постапокалиптического шутера Metro Exodus от украинских разработчиков из4A Games можно получить ачивку за разрушение памятника вождю большевиков Владимиру Ленину.

Соответствующее достижение получило название "Декоммунизация".

Чтобы получить его, необходимо найти статую Ленина возле детского лагеря на уровне Тайга и разрушить ее, отбив ногу, руку и голову.

Отметим, что третья по счету часть серии Metro, созданной на основе произведений Дмитрия Глуховского, которая продолжает историю Metro 2033 и Metro: Last Light, вышла 15 февраля 2019.