Жить в чистоте. 13 лучших эко-каналов в Telegram - выбор редакции

Telegram постепенно становится реальной альтернативой Facebook. Кроме возможности для общения он предлагает также множество интересных каналов на любую тематику. Мы собрали самые крутые, на наш взгляд, каналы, которые помогут вам относиться к природе с уважением.

Если вы еще не следите за каналами НВ — подписывайтесь на наш Telegram, канал Радио НВ, Мнения Нового Времени и Viber!

Советы зелёного человечка - Каждый день здесь пишут различные советы, как сделать свою жизнь более экологичной, и объясняют, как этим шагом вы поможете не только себе, но и окружающим.

Муки осознанного выбора - Мария Гельман рассказывает, как постепенно меняет свою жизнь. Она старается меньше покупать товаров, не использовать пластик, а также помогать нам, давая советы об осознанном потреблении.

Экологиня - Автор канала делится последними новостями, вы узнаете, как человечество помогает природе или наоборот - убивает ее. Еще одна фишка канала - рубрика #чтозатварь про интересных и странных животных, населяющих нашу планету.

сортировать нельзя выкинуть - Посты здесь выходят редко, но они отличаются своим объемом информации. Каждый вопрос здесь рассматривается в подробностях - и если уж вы начали читать о вреде пластиковых трубочек, то после прочтения сможете спокойно переубедить друга, почему ему ну очень нужна металлическая трубочка.

Україна без сміття - Україна без сміття - Эко-сообщество рассказывает последние новости о своей организации, а также подсказывает, как самостоятельно перерабатывать часть мусора или куда его нести, чтобы не загрязнять окружающую среду. Среди их проектов числится Майстер Добрих Справ - это фургончик, который ездит по Киеву и принимает мусор на переработку. Здесь вам подскажут его расписание и последние обновления. Также у них есть стационарная сортировочная станция, которая находится возле метро Демеевская.

my eco routine - Канал ведет Лада Полтавская - бывший дизайнер одежды и активистка всемирного движения Fashion Revolution. Собственный опыт, советы, встречи, статьи и даже кино - здесь можно найти море информации, которая поможет вам в стремлении к экологичности. Канал настолько крут, что невозможно не упомянуть этот пост: https://t.me/myecoroutine/706 - это большой список с полезными сайтами и приложениями.

Gem & Lauris RK via Unsplash

ЭкоВолк - На канале не будут давать “банальные” советы о тканевой сумочке, ведь для его подписчиков это само собой очевидно. Тут посоветуют, что изменить в своей жизни для того, чтобы получить благословение природы - от того, как облагородить кошачий туалет и до советов, как провести мероприятие с минимумом отходов.

imorganicblog - Как менять себя и свою жизнь без потери в собственном комфорте. Статьи, подборки и просто разнообразные новости!

Электромобиль; Електромобілі; Электромобили - Каким будет самый доступный в мире электромобиль, новости о последних тестах и принцип работы автопилота в Tesla - с этими каналами вы точно будете в курсе всех последних эко-автоновостей.

Боты

@MotiWasteBot - Супер-полезный бот, с помощью которого можно найти ближайший пункт приема вторсырья. Более того, он подскажет, как подготовить весь свой мусор для того, чтобы его сразу приняли.

@SaveEcoBot - Первый в Украине экологический бот для мониторинга информации о разрешительных документах и процедуры промышленных и других загрязнителей окружающей среды.

Также вы можете посмотреть другие наши подборки:

Если вам интересна какая-то тема — обязательно напишите об этом в комментариях!