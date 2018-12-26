Ждем. Производитель чехлов показал Nokia 9 с пятью тыльными камерами

В сети появились новые рендеры готовящегося к выпуску флагманского смартфона Nokia 9 PureView, которые предоставил производитель чехлов.

Тем не менее, дебют необычного смартфона вновь откладывается, сообщает Android Pure.

Изображения чехлов для Nokia показывают семь вырезов. Пять из них — под различные сенсоры камер. Другие два сделаны под двухтональную светодиодную вспышку и датчик приближения.

Название устройства отображается как Nokia 9 Pure View, но необходимо дождаться официального подтверждения. Как ожидается, официальный дебют Nokia 9 состоится в начале февраля, хотя ранее источники упоминали сначала дебют гаджета в декабре, а потом - в январе.

К сожалению, на снимках чехлов не видно более подробной информации о телефоне, в том числе о разъеме для наушников, хотя более ранние утечки, предполагают, что Nokia собирается отказаться от 3,5-мм аудиоразъема в своем флагманском устройстве.

Гаджет получит 5,99-дюймовый OLED-экран с разрешением QHD +, процессор Snapdragon 845, 8 ГБ оперативной памяти и батарею на 4150 мАч. Выреза для сканера отпечатка на задней панели нет, так что Nokia 9 PureView может стать первым смартфоном Nokia с экранным сканером отпечатков пальцев.

Ранее НВ сообщало, что Nokia готовит новый кнопочный телефон с поддержкой 4G. Согласно данным Cyber ​​Media Research (CMR), рынок кнопочных телефонных аппаратов с 44,5 миллионами поставок во втором квартале этого года зарегистрировал рост на 34% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года. В частности, компания HMD Global ежегодно продает больше телефонов, чем смартфонов под брендом Nokia.