Терабайт памяти. Стали известны характеристики нового флагмана Xiaomi

Так может выглядеть новый смартфон

Смартфон Xiaomi Mi Mix 3s выйдет в нескольких версиях, в том числе в варианте с терабайтом встроенной памяти.

Гаджет должен появиться в середине 2019 года, сообщает I Geek Phone.

Телефон получит 6,5-дюймовый AMOLED-экран с разрешением экрана 2340 на 1080 с соотношением сторон 19,5:9. Ожидается что соотношение экрана к площади передней панели составит 95%. Этому должен помочь формат слайдера.

Смартфон будет построен на новом флагманском процессоре Snapdragon 855, объем оперативной и флэш-памяти составит 8 ГБ и 128 ГБ соответственно в младшей версии. Старшая получит 12 ГБ ОЗУ и 1 ТБ встроенной памяти.

Тройная камера будет оснащена датчиками изображения разрешением 20, 16 и 13 Мп, а также различными объективами для зума и широкоугольной съемки. Фронтальная сдвоенная камера будет иметь разрешение 24 Мп. Смартфон должен получить подэкранный дактилоскопический сканер нового поколения.

Модель Xiaomi Mi Mix 3s получит аккумулятор емкостью 4000 мАч и поддержку технологии быстрой зарядки QC4.0. Из коробки гаджет будет работать под управлением MIUI 10 на базе Android 9.0 Pie.

Ценник на Xiaomi Mi Mix 3S должен стартовать с отметки $620, то есть около 4 255 юаней. Гаджет должен появиться в продаже во второй половине следующего года.