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Смешные заголовки, украинский шоу-биз и мемы про литературу. Самые веселые каналы в Telegram - выбор редакции
Telegram постепенно становится реальной альтернативой Facebook. Кроме возможности для общения он предлагает также множество интересных каналов на любую тематику. Мы собрали самые интересные, на наш взгляд, каналы, которые добавят в вашу ленту новостей непринужденности.
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ҐЄЇ - Здесь собраны самые дерзкие украинские мемы. Такие-себе dank memes по-украински.
Україна Нульових - Удар ностальгией по нашей психике. Файна Юкрайна, Sony PlayStation 1, старая реклама с воплями “Ай молодець!” и олдскульные клипы. Канал-мечта миллениалов.
Сміявсь - Канал нашего редактора раздела LOL Сережи Депутата. Сюда попадает то, что не доходит до материалов, но поделиться хочется.
Контракт до кінця особливого періоду - Армейские мемы. Как говорится, поймут не все.
Безвіз у Шоубіз - Украинский шоу-бизнес является настолько странной вещью, что мемы про него получаются сами собой.
Файні меми про українську літературу - драматизм, депрессия и огромное сосредоточение несчастья в украинской литературе стали идеальным подспорьем для мемов. Как говорится, идеального союза не сущ…
eternal classic - С этим каналом в подписках вы всегда будете на шаг впереди “мемных трендов”. Местами очень необычный юмор, понятный только тем, кто “в теме”. Здесь обыгрывают последние тренды вроде Таноса из Мстителей и Fortnite, различную классику, а также просто постят странные фотографии из сети.
Your memes bag - Еще один канал с западными мемами, чуть поменьше и постят чуть реже.
Е*анистика всякая - Игорь Белкин, создатель Лентача, ведет сразу несколько каналов в Телеграме. Здесь он собирает шутки, комиксы, мемы и гифки отовсюду. И это забавно.
r/етранслятор - Reddit - мекка продвинутых пользователей западного мира. Это огромный форум, на котором можно обсудить все - начиная с политики и заканчивая настольной игрой, которую планируют выпустить через полгода. Сайт, в котором действительно стоит разобраться - а пока посмотрите канал, которые собирает самое веселое, неожиданное и интересное, что попадается на глаза его автору.
surrealmemes - Новый уровень юмора в интернете: сюрреалистические мемы. Когда обычных уже стало мало.
Вижу рифму - Создание стихов с помощью окружающих вещей - настоящий дар. Убедитесь сами.
Клиент - Простой, и в то же время оригинальный канал. Подойдет для всех, кто в своей работе сталкивается с заказчиками - будь то фрилансер, дизайнер или рекламщик. Если вы покажите этот канал такому человеку, он сразу же на него подпишется с воплями: “Боже мой, как же жизненно!”
Лингвошутки - Шутки, завязанные на двузначности слов или просто со словами.
Латвийские новости - Смешные заголовки - отдельный жанр в юморе. Эти собраны исключительно из латвийских изданий - может сложиться впечатление, что там ничего, кроме разных очень странных дел, не происходит.
помоги придумать заг - Еще один прекрасный канал с заголовками: “Важный азиат украл из тольяттинского магазина 10 маникюрных кусачек”. Да, это реальная новость
Страдающее Средневековье - картины, изображающие Средние века, еще с детства кажутся всем немного странными. Здесь вы в этом убедитесь.
Адовый UX - Тут не сказать, что много веселья для простых смертных вроде нас с вами, но этот канал скинула наш дизайнер, при этом подозрительно хихикая. Видимо, в этом что-то есть.
Cтикеры на все случаи жизни - Ну вот действительно на все.
хэппи мил - Алина Дидковская страшно любит Макдональдс, а потому у нее - самый интересный канал о нем. Необычные предложения из разных стран, новые меню, красивые оформления, в общем, для любителей американского фаст-фуда - самое то.
Super VHS Portal - Super_VHS - канал на Youtube с разными мэшапами и компиляциями из фильмов. На своем же Telegram-канале Дмитрий собирает различные веселые новости, факты и картинки о кинематографе.
когда - Шаблон мема “когда происходит что-то, а ты делаешь вот это” популярен уже очень давно, ведь правильно вставленная картинка и подобранный под нее текст - это золото. Собственно, весь канал живет этими шутками.
Погладь кота - Простите, но куда уж без животных. Коты в сложных жизненных ситуациях.
толстые коты - Те еще милашки.
Дом енотов - Еноты - это, наверное, одни из самых веселых животных на планете в плане взаимодействия с человеком.
@baneksbot - Юмор категории Б. Даже не пытайтесь гуглить, что это такое - просто попросите этого бота скинуть вам пару анекдотов. Люди делятся на два типа: те, кто громко смеется с этого юмора, параллельно пересылая друзьям и те, кто крутят пальцем у виска и не понимают, где же нужно смеяться.
Собака съела - Случалось ли вам говорить такую отмазку, что аж самому было стыдно? Так вот, здесь таких полно. Извините, больше каналов не будет - у меня новое место в офисе, и я собираюсь обживаться здесь следующие 2 дня.
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