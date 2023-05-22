Доступная цена, дизайн made in Ukraine и безупречная картинка: 5 причин присмотреться к телевизору из новой линейки KIVI 22 мая, 14:50 Партнерский проект KIVI

Выбрать новый смарт-телевизор, учитывая сегодняшнее разнообразие — задача со звездочкой, на которую придется потратить немало времени. Как минимум — посмотреть обзоры на YouTube и прочитать с десяток статей, погрузившись в преимущества разных операционных систем, технологии HDR и прочие «фишки», обеспечивающие хорошее изображение; разобраться со звуком, определиться с тем, как подключить телевизор к роутеру, и кучей других вопросов.

Однако мы облегчили вам задачу и собрали несколько аргументов в пользу новой линейки смарт-телевизоров KIVI — европейского бренда, который собирает свои телевизоры на мощностях крупнейшего в мире контрактного производителя, компании MTC. Кстати, доступные по цене телевизоры KIVI уже имеют поклонников во всем мире: они продаются в более чем 10 странах Европы, а в Украине вошли в топ-2 по результатам продаж прошлого года.

Видео дня

1. Дизайн

Новая линейка привлекает внимание своим дизайном (что, будем откровенны, не всегда идеально проработано в моделях среднего сегмента): новые модели стильные, элегантные и отлично подойдут к любому интерьеру. Из 300 различных вариантов дизайнов (это все — работа нескольких дизайн-бюро и исследовательского центра в Киеве) команда KIVI выбрала самый элегантный — у новых телевизоров минимальные боковые рамки и тонкие подставки. К слову, в категории среднего сегмента это один из немногих брендов, производящий телевизоры с тонкими рамками вокруг дисплея (2,6 мм).

Фото: KIVI

2. Качество изображения

Качество «картинки» тоже достойного уровня: KIVI использует только панели высочайшего качества, имеющие разрешение HD, FHD и UHD, и дает 3 года гарантии на все дисплеи. Телевизоры собираются на высокотехнологичных заводах Европы и Азии из деталей, произведенных на самых известных заводах Китая, Японии и Тайваня — в результате KIVI предлагают клиенту такие же высококлассные экраны, как у дорогих брендов, но дешевле на 10−15%.

В новых моделях изображение еще более качественное — ведь KIVI внедрили современные технологии улучшения картинки:

Автоматическое распознавание HDR-контента со стриминговых сервисов и внешних носителей;

со стриминговых сервисов и внешних носителей; MEMC — эта технология делает картинку более плавной, а детали более четкими;

— эта технология делает картинку более плавной, а детали более четкими; Max Vivid корректирует яркость и насыщенность цветов;

корректирует яркость и насыщенность цветов; Super contrast control позволяет автоматически изменять контрастность изображения — как всего экрана, так и отдельных его частей;

позволяет автоматически изменять контрастность изображения — как всего экрана, так и отдельных его частей; Low Blue Light — технология, которая помогает защитить зрение, особенно когда смотрим телевизор в темноте.

Все эти технологии не влияют на быстродействие Smart TV, ведь новая линейка на 30% производительнее, чем в среднем на рынке, благодаря операционной системе Android TV 11 и применению нового чипсета.

Фото: KIVI

3. Звук от JVC

В новых моделях можно настроить звук по собственным предпочтениям: например, усилить громкость голоса или запустить автоматическое выравнивание резких звуков во время динамичных сцен или рекламы. Над звуком тоже работали с лучшими специалистами мира — он разработан совместно с JVCKenwood Corporation, всемирно известной японской компанией по производству электроники.

Фото: KIVI

4. «Умный» пульт

Для особо привередливых — тех, кто внимателен к каждой мелочи и особенно придирчиво относится к аксессуарам, — есть отличная новость: пульт разработан в сотрудничестве с мощной Remote Solution. Он стильный, аккуратный и безгранично удобный. Все это благодаря совместной работе KIVI и Google, которые исследовали потребности пользователей: кнопки расположены интуитивно понятно, работают тихо и надежно. Также в пульте есть микрофон для голосовых команд, а еще встроенный гироскоп, то есть при необходимости пультом можно пользоваться как мышью. Это очень удобно при вводе текстовой информации и навигации по меню.

Фото: KIVI

5. Бесплатный контент

Специально созданное ТВ-приложение KIVI предоставляет доступ к частично бесплатному контенту: кино, телеканалам, играм и спортивным программам. Те, кто устал от бесконечных загрузок новых приложений на свои гаджеты, авторизаций, настроек, будут рады: весь развлекательный контент собран в одном приложении KIVI — просмотр доступен сразу после распаковки и подключения телевизора к розетке и интернету.

Цены

KIVI остаются верны своему ценовому позиционированию — цены на модели из новой линейки остаются доступными. Например, в Rozetka до конца мая действует акция на самые популярные диагонали:

Модель: 32″ smart HD 32H740NB

Старая цена — 8 99 грн.

Новая цена — 6999 грн.

Модель: 55 smart UHD 55U740NB

Старая цена — 18 499 грн.

Новая цена — 16 999 грн.

Инфографика: KIVI