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Самый дорогой. Названа цена и дата выхода смартфона Samsung Galaxy S10
Гаджеты

Сегодня, 10:56

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Самый дорогой. Названа цена и дата выхода смартфона Samsung Galaxy S10

В линейке будут три смартфона разных размеров

Иллюстрация: twitter.com/evleaks

Компания Samsung представит свой новый флагман, модель Galaxy S10, 20 февраля следующего года, в преддверии ежегодного мероприятия Mobile World Congress в Барселоне.

Стоимость одной из версий новинки, по предварительным данным, составит $1765, пишет The Next Web

Новинку представят в трех вариантах: 5,8-дюймовый S10 Lite, стандартный S10 размером 6,1 дюйма и S10 Plus на 6,4 дюйма. Предзаказ на смартфоны Galaxy S10 откроют в день анонса, но фактические продажи начнутся только спустя несколько недель — на 8 марта.

Источники в отрасли назвали ориентировочные цены на смартфоны новой линейки, но это цены для рынка Великобритании, для остальных стран они могут быть несколько ниже. Так, модель S10 Lite должна стоить 699 фунтов, то есть примерно $ ​​881. Обычный Samsung Galaxy S10 с изогнутым дисплеем диагональю 6,1 дюйма с 128 ГБ памяти обойдется уже в $1007, а за версию на 512 ГБ придется заплатить $1260.

Galaxy S10 Plus с изогнутым дисплеем диагональю 6,4 дюйма будет стоить еще дороже. Базовая версия со 128 ГБ памяти оценена в $1135, промежуточная с 512 ГБ памяти будет стоить $1385, а топовый вариант предложит 1 ТБ интегрированной памяти за $1765. Как отмечают журналисты, последний вариант - "безумный. Трудно представить, зачем вам так много места на вашем телефоне".

По данным издания The Next Web, есть вероятность, что это может быть какое-то специальное издание, к примеру 6,7-дюймовое устройство с шестью камерами и поддержкой 5G, о котором недавно сообщали источники The Wall Street Journal.

По слухам, сканер отпечатков пальцев у всех трех аппаратов будет встроен в дисплей, а функция распознавания владельца по радужной оболочке глаз исчезнет. Также ожидается, что фронтальную камеру разместят в дисплее Infinity-O, как в недавнем Samsung Galaxy A8 для Китая. Основная камера новинок будет состоять из трех модулей.

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